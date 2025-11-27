幾內亞比索總統大選有弊？反對派候選人自行宣布當選、控現任總統「假政變」

2025年11月22日，幾內亞比索主要反對派總統候選人迪亞斯，在大選前一天接受專訪。路透社



幾內亞比索23日舉行總統大選，主要反對派候選人迪亞斯（Fernando Dias）26日晚間自行宣布當選，並指控尋求連任的總統恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）為逃避敗選而欲發動假政變。

綜合外電報導，幾內亞比索當局原訂27日公布大選計票結果，但軍方26日宣布接管政權，恩巴羅則表示自己已被迫退位。

幾內亞比索首都比索26日再度傳出槍響，且恩巴羅與迪亞斯各自宣稱勝選。軍方高官隨後出現在國營電視台，宣稱已接管政權。

恩巴羅不久後向法國媒體表示自己已遭逮捕，且選舉委員會辦公室遭到封鎖。

宣布罷免總統的軍方發言人恩查馬（Dinis N’Tchama）在電視聲明中表示，軍方「發現一項正在進行的計畫……企圖操弄選舉結果」。他指出：「這項計畫由部分國內政治人物策動，並有一名知名毒梟及國內外人士參與。」

迪亞斯在一段上傳網路的影片中宣稱，軍事接管與外界報導的恩巴羅遭逮捕一事皆為捏造，目的在干擾原定27日公布的選舉結果。

47歲的迪亞斯在影片中說，外界報導他遭軍方拘押，但他「從後門逃脫」。

迪亞斯誓言將反擊，他說：「恩巴羅輸了選舉，卻不願接受結果，於是捏造政變。我們再次成為假政變的受害者……我們會自我解放。」

迪亞斯的說法與民間團體先前提出的指控相互呼應。美聯社指出，無法獨立查核迪亞斯的說法。

幾內亞比索另一個反對黨「幾內亞和維德角非洲獨立黨」遭禁止參與此次大選，曾擔任總理的黨魁白瑞拉（Domingos Simoes Pereira）選前宣布持社會更新黨的迪亞斯。

這2個反對黨皆呼籲民眾上街抗議政變，並要求公布選舉結果。不過比索街頭27日看似已恢復正常，商家與公共交通逐步恢復運作。

幾內亞比索曾是葡萄牙殖民地，1973年獨立。但獨立以後國家情勢依舊不穩，發生4次政變及多次未遂政變，最近一次未遂政變就在上個月。

幾內亞比索人口約220萬，是全球最貧窮國家之一，被視為連結拉丁美洲與歐洲的毒品走私樞紐。專家指出，毒品貿易加劇當地政治危機。

這次政變是西非近期軍事奪權浪潮的最新一例。非洲近來多次具爭議性的選舉挑戰民主制度，分析人士認為，這可能助長軍方更進一步行動。

這次總統大選對幾內亞比索至關重要，53歲的恩巴羅曾是軍方將領，欲尋求第2個總統任期，但現正面臨合法性危機。反對派稱其任期早已屆滿，拒絕承認其總統身分。

多個國際組織與國家譴責幾內亞比索政變，聯合國則表示正高度關切該國局勢。

