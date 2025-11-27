幾內亞比索軍方政變 逮捕總統並關閉邊界

26日在幾內亞比索首都比索的國家選舉委員會總部附近爆發持續的槍擊事件，當時已有消息傳出軍方奪取政權。原本預定27日公布23日的總統及國會選舉的初步計票結果，現在已經生變。

亞比索居民席瓦表示，「我聽到槍聲馬上豎起耳朵，我以為那就是平常會發生的事，因為那在選舉期間都有過。」

亞比索居民戈梅茲回應，「我們本來以為明天就會知道誰勝選，傍晚揭曉，現在這氛圍讓大家都覺得可怕。」

26日一群軍官表示他們已經成功奪取政權，成立了「恢復秩序高級軍事指揮部」，逮捕總統恩巴羅、關閉邊界並暫停整個選舉運作，同時實施宵禁。也就是在這個宣布之前，總統府附近傳出激烈槍響，並見到身穿軍服的人將通往總統府附近的主要道路封鎖，數百民眾徒步或駕車逃離、尋求庇護。

幾內亞比索高級軍事指揮部發言人恩特查馬說明，「我們因發現一項正在進行的計畫，意圖動搖我們國家而採取行動，為執行這項計畫，某些國內政治人物與知名的國內外毒梟合作，建立了一套作業機制，並試圖操弄選舉結果。」

軍方消息指出，恩巴羅已遭到逮捕並被安置在參謀總部，參謀長及內政部長也一同被羈押，而恩巴羅的對手反對黨候選人狄亞斯也在26日被逮捕；聯合國跟葡萄牙呼籲幾國各方保持克制並尊重法律。

幾內亞比索1974年脫離葡萄牙獨立以來，經歷了4次政變以及多次政變未遂，因長期政治動盪使其成為全球最貧窮國家之一，近4成人口生活在極度貧困中，也因該國因治理薄弱，淪為拉丁美洲到歐洲毒品走私的重要中轉站。

