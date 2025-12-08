幾勞亞火山奇景！ 碎石砸壞攝影機 專家：地殼薄熔岩易穿透

地表最活躍的火山活動之一，夏威夷「幾勞亞火山」，這幾天再度噴發。這不僅是幾勞亞火山，從去年底開始的第38次噴發，而且火山碎石甚至擊落科學觀測用的攝影機，畫面讓人震驚。

夏威夷幾勞亞火山噴發，碎石擊落觀測攝影機。（圖／達志影像美聯社）

美國地質調查局的攝影機紀錄下噴發過程，卻也發生意外，直播幾勞亞火山噴發到一半，畫面變成 一片霧濛濛，然後斷訊，顯示攝影機被岩漿碎石打掉，陣亡了。

黃石火山觀測站科學家Mike Poland解釋，夏威夷火山和黃石公園都是由「熱點」形成的，熱點是地球深處存在異常熔融的區域，深度可達數十英里，由來自地球深處的高溫物質供應。這些熱點位置相對固定，當地球表面的板塊移過熱點時，就會形成一串火山。在夏威夷，這形成了向西北方延伸的海底山脈，而黃石公園則有一串古代破火山口，是地底下超級火山的所在地。

因此，黃石公園地區的地熱活動頻繁，10月偵測到約180起地震，11月更多達250起地震。不過黃石火山近期噴發的機率很低，他進一步解釋了兩地火山噴發模式的差異：夏威夷的地殼非常薄且密度高，屬於海洋地殼，岩漿能夠直接穿透，因此會看到壯觀的熔岩噴泉和非常流動的熔岩流，這些物質屬於初生組成，沒有在地殼中停留足夠長的時間進行化學變化。相比之下，黃石的地殼非常厚，屬於大陸地殼且密度低，岩漿在上升過程中會停滯。

目前，幾勞亞火山的噴發活動已持續將近一年，但所有活動都限制在夏威夷火山國家公園的封閉區域內，因此不會影響當地機場的正常運作。

