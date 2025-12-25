幾家歡樂幾家愁！AI、百貨賺翻天 「車市、營建」卻在哭

財經中心／師瑞德報導

經濟部數據揭露殘酷真相！雖然AI與百貨業績長紅，但「建材」與「汽車」產業卻慘遭血洗。建材批發年減17.5%，創下近期最大跌幅，房市降溫訊號明確；車市同樣冷颼颼，買氣重摔一成。台灣呈現「一個天空兩個世界」，傳產業者苦嘆：這個冬天特別冷！（圖／AI製圖）

別被熱鬧的百貨週年慶給騙了！經濟部24日公布最新商業營業額統計，在亮麗的總數字底下，竟藏著令人心驚膽跳的衰退警訊。當科技業靠 AI 賺得盆滿缽滿時，台灣的「居住」**與「行車」兩大火車頭產業，卻正經歷一場嚴酷的寒冬，業績呈現斷崖式下墜，成為這波景氣復甦下的最大受災戶。

房市訊號亮紅燈！建材批發跌最慘

數據會說話，而且說得很殘忍。11月跌幅最慘重的冠軍就是「建材批發業」，年減幅度高達17.5%！這是一個非常驚人的數字，通常被視為房地產市場的先行指標。經濟部分析，主因是下游廠商對未來房市看法極度保守，「根本不敢備貨」，加上鋼價持續低迷，導致整個建材產業鏈從上游冷到下游。這是否預告著這一波房市多頭即將終結？市場正屏息以待。

車市買氣急凍！拿了紅包也不買車

另一個重災區則是「汽機車產業」。原本以為政府普發萬元現金會刺激換車潮，結果民眾寧願拿去吃大餐、買保養品，就是不買車。批發端年減 10.4%，零售端也衰退7.8%。第一線業務員私下透露，現在展間看車的人變少了，下游經銷商庫存壓力山大，只好放緩向原廠提車的步調。顯見在通膨壓力下，民眾對動輒數十萬、上百萬的「耐久財」消費，已經出現縮手跡象。

家具家電跟著慘！高價品賣不動

房市冷，連帶讓「家用器具及用品零售業」跟著感冒，年減3.6%。高單價的家具、家飾買氣偏弱，顯示民眾對於居家裝潢的預算正在緊縮。

殘酷的平行時空：AI 與百貨在狂歡

把鏡頭轉到另一邊，卻是完全不同的平行時空。受惠於全球 AI 浪潮，機械器具批發業績狂飆45.2%；而百貨公司與量販店靠著週年慶與雙 11，業績分別成長7.1%與11.6%。

這份報告揭露了台灣經濟目前最殘酷的「K型發展」現狀：科技與民生消費在雲端狂歡，但與房市、車市相關的傳統產業卻跌落谷底。對於身處建材與汽車供應鏈的從業人員來說，這個年，恐怕不好過。

