幾小時聯絡不到女兒！母一查「手機定位」崩潰：她死了

美國一名母親雪莉數小時聯絡不到女兒，決定使用定位系統找尋女兒行蹤。示意圖／翻攝自Pixabay

美國內華達州一名母親雪莉（Cheri Brown）在數小時都聯絡不到女兒安柏（Amber Brown），透過手機定位竟發現女兒位在拉斯維加斯的驗屍官辦公室，讓雪莉相當崩潰。對此，拉斯維加斯大都會警察局發布聲明，指出安柏當天過馬路時遭到撞擊，被送往醫院搶救，最終仍不治身亡。

根據《People》報導，美國內華達州去年6月19日一名母親雪莉數小時聯絡不上33歲的女兒安柏，於是她試圖透過手機定位找尋女兒的蹤跡，結果發現系統顯示女兒人在拉斯維加斯的克拉克郡驗屍官辦公室，雪莉這才得知女兒的噩耗。

廣告 廣告

雪莉表示「我整個人徹底崩潰了」，她透露在得知噩耗前，已經聯絡過多家醫院找尋女兒的下落。對此，拉斯維加斯大都會警察局發布聲明指出，安柏在當天下午5時過馬路遭到車輛撞擊，隨後被送往醫院搶救，最終仍不幸身亡。

警方在現場逮捕37歲的駕駛梅里達（Angel Franco Merida），當時車上還有另一名14歲少年乘客，並未受傷。警方雖然未公開死者身分，但根據驗屍官辦公室的紀錄，揭露死者正是安柏。

雪莉如今需要面對喪女之痛外，還可能要面對另一個打擊，就是犯人恐怕不會接受法律制裁。報導指出，梅里達曾出庭接受法官訊問，以5萬美元交保，在交保後梅里達遭美國移民以及海關執法局（ICE）逮捕，並遣返至瓜地馬拉；雪莉表示，「我覺得這真的太可怕了，應該把他帶回來，讓他接受司法審判。他殺了我的女兒，就因為他來自別的國家，並不代表他就可以輕鬆逃離這個國家」。



回到原文

更多鏡報報導

男假冒SWAG員工「開價2.5萬」拍片！完事沒付錢就落跑 2女驚覺受騙

長大才知道超髒！全家共用浴巾20年、內衣褲混洗 她崩潰：爸媽捨不得換

用LINE Pay「做錯1舉動」…1年後才發現！他崩潰：整年沒中獎

賈永婕捧鳳梨拜拜！霍諾德「滿臉困惑」全球瘋傳 台灣人秒解答