幾年前就該在那！川普留聯準會新主席伏筆 沃許勝率飆86%

[Newtalk新聞] 美國總統川普原定於美東時間 1/30 日上午，正式公布新任聯準會（Fed）主席人選，但近日川普公開表示，他的人選不會讓大家感到意外，且「很多人認為，這個人幾年前就應該在那了」。

現任聯準會主席鮑爾的任期將於五月屆滿，據《CNN》與《華爾街日報》最新報導，川普日前前往參加第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）紀錄片首映會時向記者預告，他的人選將於 30 日上午公布，且是一位「在金融界人人皆知、備受尊敬」的人物，更語帶玄機地表示：「這是一個人們幾年前就認為該在那裡（Fed）的人。」

財政部長貝森特（Scott Bessent）負責主導遴選工作，並向川普提交 4 位最終人選，分別是：前聯準會理事沃許（Kevin Warsh）、現任聯準會理事沃勒（Christopher Waller）、貝萊德高管瑞德（Rick Rieder），及白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）。

據預測市場 Polymarket 與 Kalshi 數據顯示，原本在本周初呼聲最高、甚至被川普點名「令人印象深刻」的瑞德，其勝率在川普發言後大幅下跌。

《CNN》分析指出，瑞德雖具備專業，但他過去曾公開表示，「21% 的企業稅太低」，這與川普的減稅立場相左。同時，他在 2023 年也曾直言，美國需要移民來解決勞動力短缺，與川普目前的「大驅逐」政策完全背道而馳。里德也傳出曾向民主黨捐款，《CNN》認為，這在講求忠誠度的川普內閣中是大忌。

相較之下，前聯準會理事沃許（Kevin Warsh）的勝率在短短數小時內飆升至 86%。沃許曾在 2017 年與主席職位擦身而過，正好符合川普所說的「幾年前就該在那裡」。德意志銀行分析指出，沃許若當選，可能採取「降息與縮表並行」的獨特策略，能滿足川普的降息要求。但德銀指出，「降息與縮表并行」實施的前提是，監管改革降低銀行的儲備金需求，在短期內的可行性存疑。

