幾歲以後覺得「在家裡跨年也不錯」？過來人點出分界點

今（31日）是2025年最後一天，不少民眾已經安排好晚上的跨年活動，除了參加跨年演唱會之外，選擇留在家中跨年的也不在少數，對此有網友好奇「大家是幾歲之後， 覺得在家裡跨年也很不錯？」引發熱議。

隨著年紀增長、體力大不如前，許多民眾會改在家中跨年，對此有網友也在論壇Threads發文，好奇其他網友的經驗談，「請問大家是幾歲之後， 覺得在家裡跨年也很不錯？」

不少網友分享「最後一次跟友人去101現場跨年是7年前，之後不是在工作中就是在家看電視跨年，大約是35歲那年疫情過後」、「某次跨年到家已經早上四點就不想再去擠了」、「小孩出生之後」、「大學畢業後就再也沒出門跨年了」、「20幾，某次在101跨年完出不來之後」、「出社會後，跟年齡無關」、「我一直以來都在家裡跨年，從來沒出去過，自從小時候雙十去南寮看煙火，看過一次之後就沒出去跨年過，人太多又很累，還是家裡舒服」。

其中大票網友都認為30歲後就會選擇在家跨年「大概30，就覺得沒必要特地去人擠人，買喜歡吃的在家看電視還能轉台看不同場次比較香」、「出社會差不多第五年就被工作消耗殆盡，30歲就感覺還是乖乖待在家看電視配點心跨年」、「30後～」、「參加過跨年活動幾次就決定在家或吃大餐就好了，差不多30+就不會特別過跨年」。

氣象署提醒，今晚跨年夜環境為北北東風，北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，參加活動建議攜帶雨具備用，中南部為多雲到晴的天氣；跨年夜各地天氣較涼，請適時增添衣物以免受涼。

撰稿：吳怡萱




