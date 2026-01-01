幾歲後覺得在家跨年最好？全場曝1年齡：輕鬆又自在

一名男子發現，身邊越來越多人選擇在家度過跨年夜，好奇大家幾歲之後，就不再外出看煙火了？貼文曝光後，引發網友熱烈討論，多數人表示，進入職場或大約30歲左右，跨年習慣逐漸從外出轉向在家觀看轉播、追劇或叫外送，輕鬆又自在；也有人回憶，去過一次台北跨年後被人潮擠得疲累，之後就改在家看電視。

原PO昨於Threads發文指出，發現身邊越來越多人不再外出跨年，好奇大家什麼年紀後開始覺得在家跨年更自在？

貼文曝光後，不少網友紛紛分享看法，多數人表示，大約在28至32歲之間心態會逐漸轉變，開始偏好在家跨年；也有網友回憶，剛大學畢業的幾年，仍會與朋友相約到台北101參加跨年活動，但隨著進入職場、年紀增長，加上跨年晚會內容大同小異，逐漸改待在家叫Pizza、觀看轉播或追劇，不用人擠人，反而更輕鬆舒適。

網友紛紛留言，「差不多30歲後就不想特地出門了」、「28歲以後覺得家裡最舒服」、「32歲，完全不想再人擠人」、「出社會後，跟年齡無關」、「去過一次101回不了家，之後⋯就再也不去」、「第一次去台北跨年之後」、「30歲就感覺，還是乖乖待在家看電視配點心跨年」、「大概30歲吧！就覺得沒必要特地去人擠人，買喜歡吃的在家看電視還能轉台看不同場次比較香」、「經歷幾次塞在路上人一堆，然後又塞著回家，我就累了，後續都改在家看電視」。

