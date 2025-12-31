幾歲算老人？妹子「答案超殘酷」 大姊姊走心：只是要多休息幾天而已

幾歲算老人？年輕妹子「答案超殘酷」，大姊姊走心喊：只是要多休息而已。圖／翻攝自影片

一般來說，65歲以上才算「老年人」，不過，在年輕人的眼中可就不好說了，到底幾歲才算是老人呢？近日網路上流傳一段影片，2名年輕妹子受訪時竟直言「30歲就已算是老人了」，這番話立刻引發熱議，就有而立之年的網友直呼「是姊姊不是老人...只是嗨完需要多幾天休息而已」。

《HahaTai 哈哈台》日前進行街訪，詢問不同年齡層的人「幾歲算老人？」結果顯示，答案五花八門：部分年輕人認為 65 歲以後才算老人；小朋友則覺得 40、50 歲就可以，或者以白頭髮、白鬍子作為判斷標準；甚至有一名年輕女孩直言，「30 歲就算老人家了，因為已經沒有年輕人的活力。」

此段影片被轉貼至Threads，迅速掀起熱論，網友紛紛回應「看起來她國二國三吧？再過個3、4年就18歲，會立刻時間過超快，到她說老人的年紀」、「每個人定義不同啦！況且他們還是小朋友而已，我記得我還小的時候也覺得30就是老人了哈哈哈哈」、「孩子以後就會知道自己不該講這句話」、「是也沒有說錯，現在骨頭動一動還會卡卡卡」、「確實有點破防，但仔細想想我爸媽30左右生我，5歲左右開始知道身旁的叔叔阿姨都是30幾歲的時候，就覺得哇到那個年紀就是成熟的大人了」。

此外，還有年過30的網友直言「我跟先生都覺得自己還年輕，但帶孩子出門一天回家大概要躺兩天」、「30歲怎麼了嗎！！什麼叫30歲就是老人，沒有活力了！！去KTV夜唱也是跳得起來的！！只是需要休息三天…」「是姊姊不是老人…只是嗨完需要多幾天休息而已」。

