幾歲開始算老人？全場看街訪影片喊「中槍」：無法反駁

一名女子表示，她在觀看YouTube影片時，看到一部街訪影片隨機問路人「幾歲算老人？」結果一名看似國中年紀的小女生脫口回答「30歲以上都算老人」，讓她看了忍不住直呼中槍，貼文PO出後，引發網友熱烈討論，不少人感慨，30歲彷彿成了一道分水嶺，不僅外貌開始改變，連體力和精力也跟著下降。

原PO近日在Threads發文表示，在觀看《哈哈台》的YouTube街訪影片時，隨機問路人「幾歲算老人？」一名看似國中年紀的小女生脫口回答「30歲以上」，並解釋感覺30歲以上的人已經沒有年輕人的活力。

原PO看了忍不住直呼「就這樣中槍了，30歲怎麼了嗎？」並表示去唱KTV還是跳得起來，只是之後需要休息3天，她感嘆從未想過自己的年齡，沒想到在他人眼中已被歸為老人。

貼文引起網友留言，「孩子以後就會知道自己不該講這句話」、「18歲以後人生真的像是按下加速鍵一樣」、「以前的社會觀念總告訴我們，30歲是一道門檻，象徵成熟、中年，容貌、體力也會開始走下坡」、「其實也不完全錯，我覺得25歲以後，體力代謝什麼的都明顯變很差」、「無法反駁，30歲開始時間到了就想睡」、「對小孩來說，30歲就很老啊」、「我10幾歲的時候，也覺得30歲是老人，大家不都這樣過來的嗎？」、「30歲老人不喜歡這則貼文，但無法反駁」、「下個月滿30歲，老人＋1」。

