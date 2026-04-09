幾無交集 美國15點方案與伊朗10點條件比一比

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國與伊朗7日同意停火2週，尋求用談判結束當前已持續5週多的戰事。目前美國與伊朗各自提出談判條件，按目前外界看到的內容，雙方交集不多。

● 美國15點方案

英國「衛報」報導，川普政府3月下旬向伊朗提出一份以2025年5月談判架構為基礎所再擬的15點計畫。去年5月的架構後因以色列對伊朗發動12天戰爭與美國轟炸伊朗核設施不了了之。

美國、伊朗、以色列及參與調解的各方到目前均未披露美方15點計畫詳情，目前只能根據以色列第12頻道（Channel 12）3月25日披露的內容一窺重點。關鍵包括：

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．30天停火。

．拆除伊朗納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）與福爾多（Fordow）的核設施。

．伊朗須承諾永久不發展核武。

．伊朗現有濃縮鈾庫存移交國際原子能總署（IAEA），並承諾允許IAEA監督剩餘核設施的所有環節。伊朗也不得再於國內進行鈾濃縮。

．限制伊朗飛彈的射程與數量。

．伊朗須終止支持區域代理勢力。

．伊朗須停止攻擊區域能源設施。

．重新開放荷莫茲海峽。

．取消所有對伊朗實施的制裁，並終止會重啟制裁的聯合國機制。

．美國協助伊朗布什爾（Bushehr）民用核電廠發電。

衛報則披露，美方稱為「條款清單」（term sheet）的這份方案，包含大量伊朗難以接受條件，例如對解除制裁後資金用途的限制；美方也僅承諾解除與核問題相關的制裁，人權制裁在內的其他制裁仍不鬆手。

美方內容還提到，解除制裁後釋放的資金不得用於資助飛彈計畫，還要求所有鈾庫存立即運出伊朗，並將鈾濃度降至3.67%；所有濃縮設施須在一個月內失去運作能力，離心機也將確保為無法運轉狀態。

● 伊朗10點條件

根據伊朗國家最高安全委員會轄下「努爾新聞」（Nour News）所公布的內容，伊朗的10點方案為：

1.美國必須根本性地承諾保證不進行侵略。

2.伊朗持續掌控荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

3.接受伊朗可為其核計畫進行鈾濃縮。

4.解除對伊朗的所有直接制裁。

5.解除針對與伊朗機構往來外國實體的所有間接制裁。

6.終結所有聯合國安理會針對伊朗的決議。

7.終止所有國際原子能總署（IAEA）關於伊朗核計畫的決議。

8.支付伊朗因戰爭所受損失的賠償金。

9.美國戰鬥部隊撤離中東地區。

10.各戰線全面停火，包括以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的衝突。

● 華府指伊朗版本前後不一

Axios新聞網報導，美國總統川普昨天在宣布暫時停火的聲明中表示，伊朗所提的10點條件是談判「可行基礎」，令一些鷹派盟友感到意外。因為據伊朗發布的版本，這些條件包括伊朗控制荷莫茲海峽、有權保留濃縮鈾、取消所有制裁及獲得戰爭賠償。

川普在真實社群（Truth Social）貼文提美國的15點談判方案，聲稱美伊雙方已就其中許多條款達成共識。他明確表示伊朗將不得進行鈾濃縮，且美國將與伊朗合作伊朗的高濃縮鈾庫存，並說美國將在談判期間與伊朗討論「關稅與制裁減免」事宜。

稍後川普在另一貼文稱伊朗公布的10點要求與提交給美國的內容不同，雙方將「閉門討論」的是美方拿到的版本，「這些才是我們同意停火基礎的『要點』。這些內容是合理的，而且不難做到」。

白宮8日稍晚表示，伊朗公布的內容並非停火基礎。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，伊朗修改原始提案，提出一份更為合理且精簡的內容後，美方才同意停火。

伊朗未回應川普等美方說法，國營媒體發布者仍是他們對外公開的版本內容。（編譯：陳亦偉）1150409