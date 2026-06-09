幾米作品登香港逾萬人次觀展 新企劃展台北登場

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（中央社記者王寶兒台北9日電）香港藝術家Steven Choi創立「陋室五月」團隊，3月與台灣藝術家幾米合作，在香港舉辦展覽，吸引超過1萬人次觀展，近日在台北也將推出不同的幾米主題企劃展。

Steven Choi以「陋室五月」之名在香港設立出版社，也在台灣設立藝術空間，在幾米品牌官方授權下，陋室五月與香港雜誌「美紙」主辦「偶然相遇的微光」展覽，3月在香港海港城展出，僅23天展期就累積破萬人次的高人氣。

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陋室五月今天發布新聞稿表示，當時展覽引起極大迴響，人流不絕。許多台灣讀者與粉絲也期待能在台灣感受「陋室五月」對幾米作品的詮釋，因此在台藝術空間「陋室五月小風景」將推出幾米「靜謐的時光記憶」主題企劃展覽。

延續香港展主題，此次在台展覽持續以「人生狀態」為命題，以靜謐為主軸劃分3展區，透過平面畫作、光影與立體雕塑邀請觀眾走進幾米的世界，預計共展出32幅作品，其中16幅是台灣新展作品，並無在香港展出。

陋室五月X幾米「繪本小風景」合作展「靜謐的時光記憶」將自6月13日起展出至7月12日，地點在台北藝術空間「陋室五月小風景」。（編輯：管中維）1150609