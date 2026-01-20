《幾米男孩的100次勇敢》促重出江湖 林懷民竟成網購專家

林懷民（右）與FOCASA馬戲團團長林智偉（左）出席《幾米男孩的100次勇敢》巡迴記者會。 （FOCASA馬戲團提供）

林懷民、幾米、FOCASA馬戲團跨界合作的《幾米男孩的100次勇敢》，於今年農曆馬年春節及二二八連假在台中圓滿戶外劇場再度登場，共計6場演出。林懷民與團長林智偉出席記者會，準備幾米插畫限定紅包送上祝福，一向低調的幾米也託人轉交2026年曆給摯友林懷民，提前預祝「金馬年」巡演一路順利。

《幾米男孩的100次勇敢》去年在台南及高雄演出，集結幾米的詩意魔幻、馬戲的扣人心絃和林懷民的優雅從容，為逾5萬名親子觀眾留下難忘的夢幻回憶。林懷民分享，這是莫名其妙的緣分，自2019年從雲門退休下來，他最想做的事情是耍廢，沒想到機緣巧合下又意外出山。

他坦言自己還沒建立起生活能力，像是卡片被盜用不曉得該怎麼處理，但為了這齣劇，他竟成為網購專家，角色所需的道具，有許多都是林懷民花時間在網路搜來，像是盲女的紅背帶，大概找了半個月，搶到最後僅剩的一個。

林懷民表示，一直想做一個讓每個人都看得懂的作品，不管是大學教授，還是計程車司機，不論大人或小孩，人人都可以開心參與，沒想到竟然在馬戲完成夢想。他笑說：「台南、高雄的演出有很多親子觀眾，有的小孩看完表演，走出帳篷就開始翻筋斗。有些父母帶小孩三刷、四刷。」

《幾米男孩的100次勇敢》逗趣的小丑讓全場氣氛沸騰。 （FOCASA馬戲團提供）

他人生聽到最棒的舞評，是在台南演出時，聽到身後一個歐吉桑用閩南話喊出：「X～水啦！」現場體會到觀眾的快樂，跟從前他獲《紐約時報》等國際媒體的稱讚，完全是不同的心情。

幾米對這齣作品的投入，讓林懷民格外感動。他把所有繪本攤出來，任由林懷民選用。幾乎足不出戶的幾米，去年在台南，高雄演出期間，四度南下為演員打氣。幾米認為自己到了退休年齡，「很高興我還可以再做一些事。」他的繪本常題獻給朋友，這回《幾米男孩的100次勇敢》則是「獻給所有人！」

這齣關於成長，勇氣與夢想的馬戲，主角「幾米男孩」在小丑的鼓勵下努力成長。他難過時，盲女安慰鼓勵他「不要害怕。」他ㄧ再失敗，想放棄時，大人小孩都跟著小丑ㄧ起高喊「加油！」等他克服恐懼，爬上10張椅子疊起的高塔，觀眾為他鼓掌歡呼，ㄧ面拍手一面流下感動的眼淚。離開劇場時，每位觀眾臉上都帶著長長的微笑。

記者會上，林智偉宣布，《幾米男孩的100次勇敢》2026年巡演行程將橫跨台灣與香港共 40場演出，總計8萬席次。巡演將自農曆過年在台中揭開序幕，接著於3月前進香港，7月在台北北藝中心、8月台北城市舞台；10月澎湖、台南及雲林；11月高雄，從農曆新年一路走到年末。今年計劃走出帳篷，將表演擴散到更多城市，陪伴觀眾走過整整一年的歡樂時光。

首波將在台中文心森林公園上演，打造一座限定6天的主題樂園，結合藝術、市集、遊逛、節慶跨界交融的文化嘉年華。並於大年初三至初五（2/19至2/21），以及二二八連假（2/27-3/1）在圓滿劇場上演，購票資訊請洽TixFun及Klook售票系統。

