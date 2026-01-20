《幾米男孩的100次勇敢》展開國內外巡演 台中打頭陣

林懷民、幾米與FOCASA馬戲團跨界合作的《幾米男孩的100次勇敢》今年將展開橫跨台灣與香港、至少40場的國內外巡演，首站從台中春節檔期起跑，從帳篷劇場走向城市擴散，邀更多親子觀眾一同走進勇氣與夢想的馬戲世界。

《幾米男孩的100次勇敢》2025年在台南、高雄演出，融合幾米的繪本、馬戲的扣人心弦與林懷民的優雅敘事，吸引超過5萬名親子觀眾。這部作品將在今年農曆春節與二二八連假於台中圓滿戶外劇場再度登場，正式揭開2026年巡演序幕。

廣告 廣告

林懷民與FOCASA團長林智偉20日率演員出席巡迴記者會，一向低調的幾米也託人轉交2026年幾米年曆給摯友林懷民，提前祝賀「金馬年」巡演一路順利。

團長林智偉表示，今年巡演城市涵蓋台中、台北、澎湖、雲林、台南，並受邀參加香港藝術節。原訂香港演出4場，預售幾近完售，主辦單位因此加演1場，顯示作品深受當地觀眾期待。

談及巡演規模擴大，林智偉指出，今年未再搭設大型帳篷，主因是帳篷劇場移動成本高、裝卸時間長，因此最初便以鏡框式舞台設計為核心，讓作品更具巡演彈性，穩健朝百場演出目標前進。林智偉：『(原音)很難有一個單一的作品在短短的2、3年內要演到100場，但我們接下來去年已經演了35場，那今年預計是至少會40個場次，其實我們也很希望說這個作品就是像作品一樣100次的勇敢，我們很希望這個作品怎麼在未來3年內可以有機會演到100場。』

FOCASA藝術總監陳冠廷坦言長期演出「說不辛苦是騙人的」，但能在台灣持續用同一個作品累積演出次數、反覆打磨內容是非常珍貴的機會。他也分享每場演出後聽到孩子的笑聲與歡呼都讓團員深受感動，今年希望可以感動更多人。

導演林懷民則笑說FOCASA團員越演越進步，相較於過去雲門作品，這齣作品像是和「整個觀眾在一起」。林懷民：『(原音)他們就只排一隊伍，然後就跑出一個旋轉木馬的幾米的圖片，然後統統在一排排出來的時候，阿姨就說「水啦」！就是說你可以感覺到她很快樂喔。以前的(雲門)作品好像在紐約時報說它很棒喔、他有創新喔、他有什麼什麼，你看不懂不要緊喔，可是這個東西整個觀眾都是在一起，你可以看得出來說大家的表演真的帶給大家快樂。』

《幾米男孩的100次勇敢》今年首波登場的「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」將於將年初三至初五(2月19日至21日)及二二八連假(2月27日至3月1日)在圓滿劇場登場，周邊台中文心森林公園也會打造限定6天的主題樂園，結合藝術、市集、遊逛與節慶氛圍，形塑跨界交融的「文化嘉年華」。購票資訊可洽TixFun及Klook售票系統。