《幾米男孩的100次勇敢》春節上演 巡迴40場夢幻回憶

記者劉昕翊／綜合報導

《幾米男孩的100次勇敢》結合幾米的詩意魔幻、馬戲的扣人心絃、林懷民的優雅從容，去年在臺南及高雄演出，為超過5萬名親子觀眾留下難忘的夢幻回憶；今年農曆馬年春節及228連假將前往臺中圓滿戶外劇場再度登場，共計6場演出期待再掀親子熱潮。

《幾米男孩的100次勇敢》是齣關於成長，勇氣與夢想的馬戲，主角「幾米男孩」在小丑的鼓勵下，努力成長，在難過時，盲女安慰，鼓勵「不要害怕！」，其一再失敗，想放棄時，大人小孩都跟著小丑ㄧ起高喊「加油！」等到其克服恐懼，爬上十張椅子疊起的高塔時，觀眾鼓掌歡呼。今（20）日舉辦巡迴記者會，由林懷民與FOCASA團長林智偉率演員出席，林懷民說，他一直想做一個作品，讓每一個人都看得懂，不管大學教授，還是計程車司機，不管是小孩還是大人，每個人都可以參加，可以開心，沒想到竟然在馬戲完成夢想。

廣告 廣告

林智偉宣布，《幾米男孩的100次勇敢》2026年巡演行程將橫跨臺灣與香港共 40場演出，總計8萬席次，巡演將自農曆過年在臺中揭開序幕，接著於3月前進香港，暑假期間7月臺北北藝中心、8月臺北城市舞台；10月澎湖、臺南及雲林、11月高雄，從農曆新年一路走到年末，今年計劃走出帳篷，將表演擴散到更多城市。

此外，首波上演的2026臺中FOCASA幾米馬戲樂園將在臺中文心森林公園，打造一座限定6天的主題樂園，結合藝術、市集、遊逛、節慶跨界交融的「文化嘉年華」，《幾米男孩的100次勇敢》則於大年初三至初五及228連假在圓滿劇場上演，購票資訊可洽TixFun及Klook售票系統。

《幾米男孩的100次勇敢》結合幾米的詩意魔幻、馬戲的扣人心絃、林懷民的優雅從容，今年農曆馬年春節及228連假將前往臺中圓滿戶外劇場再度登場。（FOCASA馬戲團提供）

《幾米男孩的100次勇敢》今年農曆馬年春節及228連假將前往臺中圓滿戶外劇場再度登場，林懷民與FOCASA團長林智偉今（20）日率演員出席巡迴記者會。（FOCASA馬戲團提供）