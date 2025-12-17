《幾米男孩的100次勇敢》 馬年春節臺中獻演

記者黃朝琴／綜合報導

《幾米男孩的100次勇敢》馬戲大秀，明年農曆春節大年初三將前進臺中圓滿戶外劇場演出，由雲門舞集創辦人林懷民、知名繪本作家幾米、FOCASA馬戲團跨界合作，臺中民眾在馬年有馬戲相伴。

FOCASA馬戲團表示，《幾米男孩的100次勇敢》是結合馬戲、舞蹈、音樂與投影的大型跨界演出，將幾米繪本角色搬上舞台，2025年曾於臺南及高雄上演，超過5萬名親子觀眾留下難忘的繽紛記憶，2026年春天將受邀香港藝術節，39場預售票全部完售，證明其驚人魅力。

FOCASA馬戲團2024年曾於臺中文心森林公園，舉辦「臺中夏日馬戲節」，2日吸引約9萬人次，締造夏日親子藝文慶典。

《幾米男孩的100次勇敢》明年將前進臺中演出，擇定可容納5千名觀眾的圓滿戶外劇場上演，屆時將建造一座限定6天的馬戲主題樂園，結合藝術、市集、遊逛、節慶跨界交融的文化嘉年華。農曆春節大年初三至初五（2月19至21日），再加上228連假（2月27日至3月1日），總計6天演出近3萬張票，即日起開售。

《幾米男孩的100次勇敢》馬戲大秀，明年農曆春節大年初三將前進臺中圓滿戶外劇場演出。（FOCASA提供）