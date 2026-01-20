幾米男孩馬戲春節到台中 林懷民盼掀親子熱潮

（中央社記者趙靜瑜台北20日電）由林懷民、幾米與FOCASA馬戲團跨界合作的「幾米男孩的100次勇敢」，2025年創造5萬親子觀眾，今年農曆馬年春節及二二八連假，將在台中圓滿戶外劇場再度登場。

導演林懷民今天在記者會表示，2019年從雲門退休後最想耍廢，但機緣巧合，「我一直想做一個作品，讓每一個人都看得懂，沒想到竟然在馬戲完成夢想。」他並說，現在時機歹歹，「來看這齣戲會很開心。」

林懷民表示，台南、高雄的演出有很多親子觀眾，「有小孩看完表演走出帳篷，就開始翻筋斗。有些父母帶小孩三刷、四刷。」而他人生聽到最棒舞評是台南演出時，一名歐吉桑用閩南話喊出：「X～水啦！」現場體會到觀眾的快樂，跟從前他獲得「紐約時報」等國際媒體稱讚的心情完全不同。

廣告 廣告

此外，林懷民分享，自己雖然退休，但尚未建立起生活能力，「別人會的，我通通都不行。」他信用卡被盜用，還不曉得該怎麼處理，「但為了這齣劇，我上網找角色所需的道具，像是盲女的紅背帶，我大概找了半個月，搶到最後1個。」

文化部長李遠今天也到場表示支持。FOCASA馬戲團創辦人林智偉宣布，「幾米男孩的100次勇敢」今年將橫跨台灣與香港共40場演出，總計8萬席次，3月將前進香港，7月後陸續在北藝中心、台北城市舞台、澎湖、台南、雲林、高雄等地演出，「今年將走出帳篷，讓這齣戲可以擴散到更多城市，期待3年內演出百場。」

這齣馬戲敘述主角「幾米男孩」在小丑鼓勵下，努力成長。在他難過時，盲女安慰，鼓勵「不要害怕！」他因一再失敗想放棄時，大人小孩都跟著小丑一起高喊「加油！」當他克服恐懼，爬上10張椅子疊起的高塔時，觀眾為他鼓掌歡呼，鼓勵了幾米男孩，也鼓勵了自己。

首波上演的2026台中FOCASA幾米馬戲樂園，將在台中文心森林公園打造1座限定6天的主題樂園，結合藝術、市集、遊逛、節慶跨界交融的「文化嘉年華」，「幾米男孩的100次勇敢」於大年初三至初五及二二八連假在圓滿劇場上演。（編輯：吳素柔）1150120