《幾米男孩》39場次全完售 林懷民前進台中：一定好好演

林懷民（中）聯手FOCASA打造馬戲大作《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）





由林懷民、幾米、FOCASA馬戲團跨界合作的《幾米男孩的100次勇敢》，2025年曾在台南及高雄上演，為超過5萬名親子觀眾留下難以忘懷的繽紛記憶。農曆馬年春節，《幾米男孩的100次勇敢》將於台中圓滿戶外劇場上演，總計6天近3萬張票，即日起開售。

《幾米男孩的100次勇敢》不只明年春天的香港演出預售票已秒殺，使得完售場次累計至39場，台中場也將登場，林懷民表示：「香港、台中朋友的熱情讓我和FOCASA的朋友十分驚喜！一定會好好演出，讓每一位觀眾開心！」

《幾米男孩的100次勇敢》將於聚集5千觀眾的圓滿戶外劇場上演。這是林懷民聯手FOCASA將幾米繪本角色搬上舞台，結合馬戲、舞蹈、音樂與投影的大型跨界演出。台中場次在2026年2月19日（年初三）至2月21日（年初五），以及228連假2月27日至3月1日，共6日於台中市戶外圓滿劇場暨文心森林公園舉行。

