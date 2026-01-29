【民眾新聞方笙楠/臺北報導】2026花見櫻花季將於1月29日至2月11日在淡水區北新路無極天元宮展出！今年除了可欣賞盛開的三色櫻外，還新增了由淡水學堂策劃的「櫻花慢旅」走讀、與在地商家合作，提供阿給及各式手作活動折價優惠，以及結合藝術家幾米所創作的《閉上眼睛一下下》之繪本世界，打造互動場景等活動，美景搭配燈光，濃濃的粉色櫻花風格，預計可吸引大量遊客前來觀賞。

淡水警分局建議參加活動的民眾多加利用大眾運輸工具，可由捷運紅樹林站轉搭乘輕軌列車至淡金北新站，或自捷運淡水站出站後轉搭866、875、876、877號公車及賞櫻接駁專車前往會場。開車民眾可行駛外環道路，由淡金路、北新路右轉，園區備有約100個停車位。

由於活動會場內停車空間有限，周邊道路也較為狹窄，如啟動滿場管制機制時，除了持有居民或公所製發通行證的車輛外，將不再開放汽車進入。另外，在1月29日至3月31日管制期間，自北新路往市區的車輛請配合聽從警察、義交人員的指揮，於車流較大時一律右轉至新市一路迴轉，以避免汽機車及公車回堵。

淡水警分局呼籲，請民眾配合警方的交通管制措施及會場工作人員的引導，提醒車輛駕駛人注意禮讓活動行人。警方也將加強路口交通執法及違規停車取締、拖吊，以確保交通安全。有關活動的更多資訊，可參考淡水無極天元宮的專頁及淡水區公所網站查詢。

圖說：「幾米繪本、三色櫻」浪漫點燈！淡水天元宮櫻花季開跑，警曝免塞車攻略。