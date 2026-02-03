幾米馬戲樂園新年登場 大年初三文心森林公園免費入園

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】在許多人的成長記憶裡，幾米的作品始終佔有一個溫柔的位置，那些看似簡單卻意味深長的圖像，描繪著孤單、陪伴與勇敢前行的片刻，陪伴無數人在人生不同階段，找到屬於自己的心靈出口。台中市政府文化局表示，今年春節，這份存在於書頁間的感動，將在文心森林公園具象化為一座美妙的奇幻樂園。

▲「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」將在農曆大年初三(2/19)在文心森林公園登場。

「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」將在農曆大年初三(2/19)登場，活動從2月19日至21日及二二八連假2月27日至3月1日，連續兩個週末，每日15點至21點，文心森林公園免費入園、天天精彩！樂園以幾米獨特的圖像語言與敘事風格為核心，首度結合當代馬戲藝術，將繪本中充滿情感與想像的世界，轉化為可感、可行、可互動的體驗，透過馬戲樂園的空間布置與氣氛營造，讓故事不再只是被閱讀，而是被「經歷」。

文化局說明，此次樂園由知名藝術導演林懷民親自指導策劃，以其深厚的舞台藝術經驗與空間美學，從整體概念、場域動線到觀眾體驗等，進行全方位規劃，為馬戲注入敘事層次與情感深度，打造一座兼具藝術性與娛樂性的城市節慶樂園，每日活動包含馬戲帳篷演出、快閃馬戲演出、高蹺人快閃等13場豐富表演，還有適合親子同樂的馬戲冒險體驗區及幾米意象裝置，讓民眾在文心森林公園沉浸感受馬戲所帶來驚奇。

文化局補充，馬戲所象徵的冒險與突破，正如新的一年帶來的期待與希望，適逢農曆馬年春節，幾米馬戲樂園是親子走春的最佳去處。邀請民眾在春節連假期間，帶著孩子一同走進文心森林公園，在馬戲演出、互動體驗與幾米故事陪伴下，留下屬於全家人的新年美好回憶。