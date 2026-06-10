幾經波折點頭參選新竹縣長原因？鄭朝方：我站在這裡是最好說明

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民進黨今（10）日正式提名竹北市長鄭朝方參戰新竹縣長，對於中間幾經波折到點頭參選，鄭朝方在媒體提問時表示「我站在這裡是最好的說明」。至於後續竹北市長提名，是否會跟時代力量合作？鄭朝方僅說，未來會持續推進。

媒體問及後續竹北市長提名，時代力量黨主席王婉諭呼聲高，是否會跟時力合作？

鄭朝方回應，在縣長佈局已經完成之後，接下來持續會跟個鄉鎮市長做更多爭取，未來會持續推進，目前縣議員部分已經大致提名底定完成。

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媒體又問，這是第二次和徐欣瑩交手，請問勝選策略是什麼？

鄭朝方回應，把事情做對就是他的底氣，他持續讓縣民朋友看到他所帶來的創新、美學，還有把事情做好、做對。一開始大家都對他觀望，包含民進黨也是，可是蔡賴兩位總統說要幫助我，一開始是問號、後來變成驚嘆號，就是因為他帶來許多改變。

鄭朝方說明，相信大家可以從最近很多鄰近的鄉鎮市，或者是其他縣市政府在複製竹北的政策、文化活動跟建設，他想這個不難看出。

媒體追問最終轉戰新竹縣長的轉折，總統賴清德如何說服參選？

鄭朝方僅回應，他還是竹北市長要克盡職責，昨天下著雨還是視察工程，這次他決定參選新竹縣長，時間點和四年前、八年前差不多，沒有比較短，「大家可能真的比較關心，我站在這裡是最好的說明。」

（圖片來源：放言記者拍攝）

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