幾近全裸入鏡！Popu Lady寶兒拍寫真脫了 瘦到41kg挑戰性感大尺度

Popu Lady成員寶兒今（28日）出席首場寫真書見面。董孟航攝

Popu Lady成員寶兒推出個人寫真書《Babe Fantasy》，今（28日）出席首場寫真書見面會，她一進到會場看到見面會滿滿人潮，立即感動落淚。她笑說：「沒想到現場有這麼多人來，所以我一進來看到這麼多人嚇到了！原來還有這麼多人支持我，答應我之後每次活動都要盡量來看我喔！」

寶兒（中）和粉絲合照。董孟航攝

因為寶兒生日即將到來，粉絲現場準備蛋糕跟鮮花要送給她，祝她生日快樂，現場粉絲大唱生日快樂歌，也讓她再次感動落淚，現場主持人問她生日願望，她笑說：「希望可以有自己的單曲，希望經紀公司可以幫我圓夢。」

為呈現完美體態，寶兒在拍攝前進行高強度健身訓練，核心、腹肌天天操不間斷，再搭配嚴格飲控與每日腹帶塑形，還親自做推脂、油推讓線條更細緻，她笑說：「真的很累，但看到成果後覺得一切都值得！」拍攝期間她一度瘦到41公斤、體脂僅剩18%，BMI更低到僅16.1，體內年齡量出18歲，出版社稱寶兒為達目標，絕對是敬業又對自己狠心的極致代表。

寶兒即將迎來生日。董孟航攝

寶兒提到這本寫真書的尺度是大突破，「因為以前Popu Lady有發過一本，但當時最大尺度只到泳裝，這次是女孩轉變女人的小性感，因為我裡面除了泳衣，還有類睡衣，裡面有看似全裸的照片，但有做好防護措施。」寶兒認為要將自己最美好的模樣記錄下來，因此下定決心拍攝寫真，「我覺得可以有一個作品能有漂亮的回憶。」



