幾近失明仍打上大師！《英雄聯盟》實況主靠「甩頭」看清螢幕，勵志故事被讚爆

遊戲對某些人來說，不只是娛樂，更是通往心之所向的通道。2014 年過世的《魔獸世界》玩家 Mats Steen 曾在部落格寫下：「這不是螢幕，這是一個通往你心之所向的通道。」而國外《英雄聯盟》實況主 NoArmWhatley 的故事，再次證明了這句話的意義。

李星的最高境界？（圖源：英雄聯盟）

NoArmWhatley曾經歷一場嚴重意外，從三樓窗戶墜落並頭部著地。雖然奇蹟般保住性命和大腦功能，在數週昏迷後成功醒來，但這次意外卻讓他眼球內積血，幾乎完全失明。然而，他依然選擇打開螢幕，重回遊戲世界。

廣告 廣告

根據 NoArmWhatley 在直播中的分享，他的視野中幾乎 90% 都是一團黑，只有視野外圍的一點點部分能夠看到。左眼視網膜下出血，而且這些血液無法自然排出；右眼同樣因為出血，視野中也有一堆黑影遮擋。更困難的是，睡覺時血液會流到眼球後方，導致他醒來時完全看不到，直到起身讓血液流到其他地方才能稍微恢復視力。

為了在這種情況下繼續玩《英雄聯盟》，NoArmWhatley 練就了一身特殊技巧。他會在眨眼的時候把頭同時往上甩，把眼睛的血液甩到下方，就能獲得幾秒鐘清楚的視力。他表示：「在團戰的時候特別好用！」

就這樣，NoArmWhatley 克服了幾乎失明的障礙，重新打上《英雄聯盟》歐服大師行列，成為歐洲排名前0.5%的玩家，贏過了99.5%的玩家。

NoArmWhatley 後來接受了手術，將眼睛的血液引流出來恢復視力，也參加過線下活動與其他實況主同場競技。他的經歷不僅激勵了無數玩家，更展現了電競選手面對困境時的堅韌精神。正如 Mats Steen 所說，螢幕確實是一個通往心之所向的通道，而 NoArmWhatley 用自己的故事，證明了這條通道永遠不會關閉。