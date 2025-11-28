幾點出門回家「房東全紀錄」！ 她怨花8萬被監視 只住4天就落跑





台北租屋大不易，隨著租屋市場競爭激烈，更衍生出層出不窮的租屋糾紛。近日就有一名女網友的遭遇引發熱議：她明明付了8萬元房租，入住不到四天卻被逼得逃離，爆料租屋期間房東全天候的監控、訊息威脅及寄恐嚇信，恐怖的行徑讓她至今仍會做惡夢，引發熱烈討論。

原PO在網路論壇Dcard上發文分享，當初看到小巨蛋附近的新上架房源，以為自己撿到好機會，沒想到房還沒搬進去，房東就開始瘋狂傳訊，從詢問私事、要求報備進度，到要她拍照確認物品狀態，一天能重複催促好幾次，雖然她覺得奇怪，但仍抱著希望等待正式入住。

真正讓她警覺到不對的，是房東突然要求「當面聊聊」，見面當天房東拿出的不是契約，而是她的「生活紀錄表」──包含她每天幾點出門、朋友在家待多久，甚至連她回家的時間都能準確描述，更讓原PO壓力爆棚的是，她搬離後回去拿東西，房東竟能在短時間內傳訊息詢問：「妳剛剛是不是有回來？」這種無所不在的感覺讓她恐懼到直呼「壓力大到快崩潰」。

決定解約後，事情也沒有比較順利，原PO指控房東刻意拖延，直到11月才肯碰面，而且還帶了一名自稱「念法律」的弟弟到場，試圖以各種理由扣款。窗簾「發霉要扣3000」、擦乾淨後又說「擦壞了」，講法反覆讓她倍感惡意，幸好她請來律師朋友陪同，讓對方不敢繼續硬拗。

她以為終於可以結束這場惡夢，但隔天老家卻收到房東寄來的限時掛號，信中滿是謾罵與指控，甚至暗示「丈夫從美國回來會處理這件事」，讓原PO嚇到手都在抖。更令人心寒的是，事發至今她發現房東的套房仍在平台上架出租，「我不求報復，只希望這個故事能讓大家提高警覺，租房前請務必保留對話紀錄、簽正式契約，遇到異常行為立刻蒐證、報警。別讓下一個受害者再經歷我這種恐懼。」

貼文曝光後，大批網友氣憤表示「現在惡房東也是一種職業了？」、「她很多行為根本違法，裝監視器監控房客是要被告的吧？」、「這房東有病吧，感覺要搞她一下」、「他沒遇過瘋子房客而已，我被纏上會很開心，終於可以合理的搞人回去了」、「房東還是典獄長？」、「太恐怖了遇到惡房東，這就是為了恐嚇取財，這種人真的該讓他學到教訓！」、「這有法源可以提告，跟騷、侵犯隱私都適用，就看你有沒有精神創傷的佐證」、「這麼貴的房租結果還碰到這種房東…」。

