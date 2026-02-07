庄花海迎好客歡慶豐收好彩頭瑞穗拔蘿蔔比賽熱鬧登場

瑞穗鄉公所舉行「一一五年度客庄花海迎好客歡慶豐收好彩頭」拔蘿蔔比賽，吸引大批遊客參與。(瑞穗鄉公所提供)

記者林中行／花蓮報導

瑞穗鄉公所為推廣食農教育、行銷在地產業與觀光，並帶動地方經濟活絡，七日在青蓮寺附近盛大舉行「一一五年度客庄花海迎好客歡慶豐收好彩頭」拔蘿蔔比賽，吸引大批鄉民及外地遊客參與，現場氣氛熱鬧非凡，充分展現瑞穗鄉農村活力與豐收的喜悅。

瑞穗鄉公所表示，此次活動特別選在歲末年節前夕舉行，結合拔蘿蔔競賽與多元體驗活動，邀請各地鄉親共同參與，增進彼此情誼，也讓民眾在歡樂氛圍中親身體驗農村生活的樂趣。

活動上午展開，約有三百多位鄉民與觀光遊客齊聚青蓮寺廣場，先進行健走暖身活動，由鄉長吳萬德親自率領，從瑞穗青蓮寺出發，沿著田園小徑前行，享受大自然森林浴，欣賞瑞穗鄉優美的山水景色。

另外，活動現場還規劃二十個攤位，展售瑞穗在地特色美食、農特產品以及文創、手工藝品，讓民眾能一次購足在地好物，支持在地農民與產業發展。

此外，現場特別安排客家傳統美食製作體驗與品嚐活動，吸引許多家長帶著孩子一同參與，透過實作與品嚐，讓孩子從小認識食材來源與飲食文化，現場洋溢著溫馨的親子互動氛圍，充分展現食農教育向下扎根的成果。

瑞穗鄉長吳萬德表示，透過拔蘿蔔比賽結合運動、食農教育與觀光行銷的活動，希望促進鄉民共同參與、同樂與學習，不僅能增進親子關係，也讓更多民眾深入認識瑞穗鄉得天獨厚的自然環境與在地產業特色，進一步提升地方能見度，吸引 更多遊客走進瑞穗、愛上瑞穗，為地方發展注入更多活力。

瑞穗鄉公所表示，此次開放約一公頃農地、超過二萬根蘿蔔免費供民眾體驗採收樂趣，參加者扶老攜幼、分工合作，在笑聲與歡呼聲中體驗親手採收的成就感，滿足豐收的喜悅與農村生活的純樸美好。