庄頭傳愛雄有心 五年助逾1900戶弱勢家庭

高市府社會局岡山及路竹社福中心今年結合八十八個慈善團體、企業與善心民眾，募集近四百萬元，共同協助弱勢家庭度過生活難關；該活動自一一○年開辦至今，五年來共媒合超過二千萬元善款，協助一千九百零四個家庭度過生活難關。今(廿二)日在阿蓮老人活動中心辦理「庄頭傳愛‧種福田」感恩活動，社會局蔡宛芬局長特別到場致贈感謝狀，感謝在地慈善團體及企業公司共同協力關懷照顧弱勢。活動中與會團體相互交流合作經驗，紛紛表示作伙攜手作公益非常有意義。(見圖)

廣告 廣告

社會局今(廿二)日說明，六十二歲的阿福伯長期臥床獨居，在里長協助之下就醫並確診癌末，生活頓失希望；社福中心協助申請急難紓困補助、連結機構安置照顧、安寧居家照護，讓阿福伯能安心療養，另媒合台灣華山聖光慈善會、北區經濟弱勢家庭支援平台協助生活照顧及醫療相關費用。阿福伯因不敵病魔過世，社福中心即媒合高雄市三龍同心慈善會協助喪葬事宜，讓阿福伯圓滿善終。

社會局蔡宛芬局長特別感謝八十八個慈善團體、各地企業與善心民眾秉持社會關懷的精神，長期與社會局公私協力幫助弱勢家庭；高市府社會局目前共設有十八處社福中心，將社會福利服務送到每個角落，就近服務弱勢家庭，社福中心積極結合民間團體等社會資源，提供民眾在地、便利、可及性的第一線社會福利服務，讓民眾面對生活突如其來的驟變時，能夠身心安住度過難關，相關諮詢電話可於社會局網站(https://socbu.kcg.gov.tw/)查詢。