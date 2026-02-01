庇護十一世冰川 暖化時代逆生長

在全球多數冰川因氣候暖化而加速消融現狀下，智利南部卻出現一個罕見例外。南美洲最大的「庇護十一世冰川」不但沒有退縮，反而逆勢推進，讓科學家也大感意外，已展開實地追蹤，試圖找出背後原因。

巨大的冰川閃爍著冷冽藍光，無盡的冰原像銀白海洋，在智利南部的峽灣間緩緩移動。這裡是南美洲最大冰川「庇護十一世冰川」，當全球多數冰川因氣候暖化而消融退縮時，它卻反其道而行，悄悄向前推進。

麥哲倫大學地球物理學家 拉達：「庇護十一世冰川正在前進，但原因尚不明，已知的是，它的前進並非系統性，而是呈現周期性，基本上，它會有前進的時期，也會有後退的時期。」

廣告 廣告

過去20年來，庇護十一世冰川向前推進了約10公里，甚至連上游冰層的厚度都有所增加。科學家推測，這可能是因為冰河前方，由岩石與砂礫形成的「冰磧石」，像一道護城河擋住了暖流，減少了冰山的崩解。但隨著冰川持續前進，恐造成冰磧崩塌、被沖刷或移位，這種不穩定的平衡隨時都有可能瓦解。

麥哲倫大學地球物理學家 拉達：「屆時冰川將延伸 變薄，表面融化加劇，接著會開始經由海底融化，與冰山崩解大量流失冰量，冰川將劇烈後退。」

研究團隊已在2025年12月深入冰原，試圖在冰川轉身退縮前，解開這場罕見的逆行之謎。

更多 大愛新聞 報導：

智利中南部大火難滅 燒毀4.5萬公頃

風月同天｜撕裂大地萌發新芽

