庇護島成「被撞王」 彰南路半年累積10起事故

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市彰南路庇護島再度成為「被撞王」！17日下午一輛小貨車在迴轉時撞上庇護島，造成指示牌斷裂、車輛水箱受損，所幸無人受傷，但這已是半年內同一路段第10起類似事故，再度引發熱議。公路局彰化工務段今（19）日表示，庇護島設置均符合法規，經專家學者現勘也未發現設計問題，呼籲駕駛提高警覺，避免事故重演。

又撞了！彰南路庇護島17日被小貨車撞成今年第10起，照片一上網再度掀起討論。公路局表示設計無問題，肇事者將依法求償。（警方提供）

警方調查，王姓男子17日下午2時16分駕駛小貨車沿彰南路二段往西，於外側車道迴轉時不慎撞上行人庇護島，導致車頭毀損、指示牌斷裂，車輛當場無法再行駛。事故被民眾拍下上傳至臉書社團「彰化人大小事」，網友看到又是庇護島遭殃，不禁驚呼「又撞了！」引發上千人討論。

就在6天前的11日，同一路段彰南路二段與513巷口也發生自撞事故，一輛小貨車在轉彎瞬間「騎上」庇護島，卡住差點翻車，為今年第9起。警方指出，短時間連續發生類似事故，員警到場時甚至忍不住嘆：「怎麼又撞了？」

該系列事故引發網友熱烈討論，有人直指駕駛不注意路況，「沒有庇護島，撞到的就是行人」。也有人認為應要求肇事駕駛賠償，「撞壞公共設施不能就這樣算了」。但也有民眾質疑道路設計是否合理，甚至有人建議在路口立「警察人形立牌」嚇阻。

對此，公路局彰化工務段長廖志彬表示，這些庇護島皆依規定設置，且已邀請專家學者現勘確認「設計沒問題」。針對頻繁事故，公路局將強化交通安全宣導，並以空拍方式觀察車流、檢討改善空間。此外，因標誌牌及庇護島屬公共財物，單位將依規定對肇事者求償。

廖志彬呼籲駕駛務必放慢速度、遵循號誌，留意迴轉及轉彎動線，避免再次發生憾事。