庇護島變「三寶檢測器」！一個月撞3次 彰化研議加畫導引線

彰化市彰南路一段本月23日再傳駕駛自撞庇護島，造成指示牌斷裂，這也是本月至今第3起。（警方提供／葉靜美彰化傳真）

公路局彰化工務段今年在彰南路1到3段15個路口施設24處行人庇護島，卻在今年4、5、6月間，就發生7起汽車撞上庇護島事件，引發民眾議論庇護島是否成三寶篩檢站，為此工務段加強防撞設施，但本月11日、17日又傳出兩起撞庇護島事件，議論再起，23日又再傳出1起，令人傻眼，公路局彰化工務段表示，將研議加畫導引線。

一輛由61歲許女駕駛的轎車，昨日下午5時40分許，在經彰南路一段往東方向由外側迴轉時，疑似未注意車前狀況，自撞行人庇護島，造成車輛左前保險桿擦損，行人庇護島指示牌斷裂；另在本月11日、17日，也發生各1起自撞庇護島事件，造成車輛及人行庇護島受損，3名駕駛酒側值均為零，所幸也都未造成人員傷亡。

經彰化警分局統計，彰南路沿線15座行人庇護島，加上23日事故，本月就發生3次、今年以來已發生11起，「撞」況連連令到場處理員警相當納悶，有民眾笑稱「馬路三寶檢測器又發威了」，公路局彰化工務段對此也很無奈。

公路局彰化工務段段長廖志彬表示，庇護島都依規範設置，也都有施設警示設施，包括基座表面黃黑斜紋、反光導標、「危3」及「遵18」標誌，路面畫設行穿線、黃色標線、交通桿等。

廖志彬表示，經觀察，撞擊事件多發生在迴轉及轉彎時，未來會空拍車流軌跡做為參考，針對容易發生車輛擊的庇護島，研議加畫導引線，讓用路人能加強辨識，也會向用路人加強宣導，行經路口要小心慢行，注意路口交通設施狀態，避免因未注意或疏忽而撞上。

