庇護島「十天4起車禍」 藍議員喊「車撞可索賠」 cheap傻眼：看了什麼

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國民黨彰化議員鄭俊雄昨(7)日指出，彰化縣田中鎮中正路與斗中路口的行人庇護島，太凸出導致十天內傳出4件車禍，相關單位討論後決定縮短庇護島，受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠。對此，網紅cheap就直呼「我到底看了什麼，這真的是台灣嗎？解決不了三寶，就解決庇護島，這議員真的專業」。

鄭俊雄表示，田中鎮斗中路與中正路交叉口的安全庇護設施，因為太凸出到路口，導致短短十天內「發生4件車禍與人員受傷」，昨日交通與施工相關單位與地方各界討論結果，決定將突出部分縮短，受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠。

廣告 廣告

cheap則質疑，邏輯是花錢蓋個東西保護行人，結果駕駛習慣不好，切西瓜撞上去，人民再花錢把保護設施拆掉讓駕駛方便，最後再從國庫領一筆錢給駕駛壓壓驚？強調突出是為了強迫車輛大迴轉，保護斑馬線上的行人，怒批鄭俊雄不去教育駕駛，反過來讓切西瓜變得更順暢，到時候又可以怪A柱了。「解決不了三寶，就解決庇護島，這議員真的專業」。

鄭俊雄則回應，表示針對引導線、分隔島及施工期間的交維方式，已再次請相關單位到現場檢視，確認是否仍有需要調整、改善的地方。若設計或施工造成民眾不便或安全疑慮，他們一定要求修正，也會持續追蹤後續改善情形，強調行人安全沒有模糊空間，他們定會再檢視持續追蹤。

原始連結







更多華視新聞報導

彰化庇護島又被撞！駕駛氣喊國賠 縣府：調查是否疏失

庇護島減少意外？台中4路口裝設「2個月內車撞18次」

行人庇護島10天被撞12次 車主怨：標示不清

