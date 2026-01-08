庇護島10天撞4車 民代喊國賠 彰縣府「砍半」拆

彰化縣 / 綜合報導

行人庇護島到底是保護行人，還是交通地雷？彰化田中鎮斗中路設置行人庇護島，10天內卻接連發生4起車禍，還造成人員受傷，被當地民眾質疑設計太突出，占用路口轉角空間，縣議員鄭俊雄也認為設計有疏失，要求縣府趕快修正外，還說如果民眾有車損或受傷，可向施工單位索賠，對此有民眾支持，但也有民眾反對，認為自己去撞的還要賠償，覺得不合理。

灰色轎車過彎，擦撞路口的行人庇護島，前保桿受損，駕駛忙著處理車禍，他的朋友認為，這個路口的設計有問題。事故車主朋友說：「不理想，前面看不到啊，再往前那裡，那個死角就看不見了。」

車禍發生在2日下午，民眾開車經過彰化田中鎮，斗中路與中正路交叉路口，車輛擦撞行人庇護島。民眾說：「算切西瓜，然後直接撞到庇護島，這個太長了，也不好轉，應該還要再內縮一點。」

這個庇護島被車輛擦撞，不是第一次，10天之內就發生4起車禍，還有人員受傷，彰化縣議員鄭俊雄認為庇護島的設計有問題。彰化縣議員鄭俊雄說：「只要能舉證，我認為他們應該是可以跟廠商，做這個保險的索賠。」

議員認為，行人庇護島長度超過1公尺，佔用路口的空間，要求縣府得趕快修正外，還說因庇護島車損或受傷可向施工單位索賠，對此引來不少民眾反對，認為沒有照引導線開結果要拆保護人的分隔島，自己去撞的這也能賠償。

彰化縣議員鄭俊雄說：「每個路口它有不同的狀況，所以說它應該去做優化做修正。」行人庇護島的設計到底有沒有問題。今(7)日上午縣府派出怪手，把行人庇護島拆掉前半段要讓出空間。

彰化縣交通處副處長黃勇茂說：「該工程於調整前後，皆符合相關規定，是否符合國賠要件，須調查相關損害，係可歸責於廠商施工或管理疏失。」

縣府強調，庇護島的設計沒問題，但因為當地民眾反映，決定因地制宜拆一半，多出道路空間，至於撞上庇護島是否有國賠問題，縣府說後續要調查認定。

