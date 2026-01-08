庇護島10天4車禍！藍議員喊「撞車可索賠」 彰化縣政府回應了

政治中心／張尚辰報導

彰化縣一處行人庇護島，在短短十天內發生4起車禍並造成人員受傷事件。（圖／翻攝自鄭俊雄臉書）

彰化縣田中鎮中正路與斗中路口的行人庇護島，10天內發生4起車禍。國民黨議員鄭俊雄昨（7）日表示，因事故頻傳，決定將庇護島縮短，並指出受傷民眾及事故車輛受損可向施工單位申請賠償。不過，此舉引發部分民眾不滿，認為事故肇因在於駕駛行為不當，卻反而調整保護行人的庇護島，質疑作法本末倒置。對此，彰化縣政府交通處回應，是否符合國家賠償要件，仍須進一步釐清。

鄭俊雄在臉書發文說明，行人安全庇護島原是縣政府為維護民眾安全所設置的設施，但因安全島設計過於凸出至路口，導致短短十天內發生4起車禍並造成人員受傷。因此，在經交通、施工相關單位及地方各界討論後，決定將庇護島凸出部分縮短；此外，因事故受傷的民眾及車輛受損，皆可向施工單位申請賠償。

對此，彰化縣政府交通處指出，該工程在尚未完成驗收前，施工現場的管理與保管責任仍由承包廠商負責。至於是否符合國家賠償要件，仍須進一步釐清相關損害是否可歸責於廠商施工或管理疏失，經認定後，才得依法申請賠償。至於工程契約所投保的工程保險，則須依事故原因、責任歸屬及保單條款內容，由保險公司進行專業審核後辦理相關理賠。

交通處進一步說明，該路口工程在調整前與調整後，皆符合「市區道路及附屬工程設計規範」相關標準。日前已完成現場會勘，綜合考量路口車流轉向特性及整體行車安全，並依現有道路條件與用路行為進行檢討與優化。經討論後，決議採取縮短行人庇護島長度的方式調整，惟庇護島寬度及行車導引線將維持不變，在保留行人保護功能的同時，增加駕駛容錯空間，以提升路口通行安全與行車順暢度。

