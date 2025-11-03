庇護工場烘焙樂趣 讓「愛」一起傳遞
臺南市政府勞工局長期致力協助身心障礙朋友穩定就業，並積極輔導設立庇護工場，不僅培訓身心障礙者學習多元工作技能，更讓他們能藉由實際工作獲得收入與自信，展現庇護性就業的真實價值，更呼應黃偉哲市長所推動「希望家園」的施政理念，讓溫暖與希望在臺南持續發芽。
展翼的庇護員工「珍米」，在場內工作近七年，剛進入職場時，學習每件事對她來說都不容易，別人學一次就會，她要經無數次練習才能熟練；第一次搓的餅乾不但粗細不一，裡面有空洞，完全不像老師所說餅乾要像白報紙那樣的均勻、結實，切出來才不易碎；另外，包餡料從備料、秤重到油皮包油酥、餡料包裹，每個步驟都顯得艱難，尤其是「包餡」的環節，只要小細節沒做好，烘烤後可能露餡或變形，她一次次重複練習，雖有挫折感，但她不曾想過放棄。
「珍米」經幾年練習與累積，如今已能獨立完成整個製程-從秤料、製作油皮、包餡，到整形、送進烤箱，每一步都熟練自信，每當大量訂單前夕，她就像戰士般進入備戰狀態，雖然忙碌、疲累，卻充滿自信與使命感，每當金黃酥脆、香氣四溢的產品出爐時，內心充滿喜悅，也希望每位顧客，都能在咬下那一口的瞬間，感受到幸福。
勞工局王鑫基局長表示，展翼烘焙庇護工場是一家由身心障礙者提供烘焙產品的友善工場，除販售麵包、蛋糕等餐點，也客製化各種餐盒等多樣化產品，每逢節慶會推出相應的禮盒，廣獲各企業好評，勞工局誠摯邀請市民朋友、企業與團體踴躍支持庇護工場，以消費創造善的循環，讓每位孩子都能找到屬於自己的價值，也讓庇護工場的存在，不僅僅是提供身心障礙者工作，更是善的起點，購買他們的商品，不僅能與親友分享佳節的美味與喜悅，更能化祝福為實際行動，協助身心障礙朋友穩定就業、累積自信、勇敢追求自我價值。
南巿庇護工場包括展翼烘焙坊製作烘焙餅乾（06-2014060）；菩提澄園庇護工場（06-5712342）素食餐廳；創義庇護工場（06-2150218）及吉茂庇護工場（06-2901348）以影印、印刷、客製化印刷為營業項目；喜憨兒台南庇護工場製作冷凍食品（06-2642527）；蓮心園庇護農藝工場栽種天然無毒蔬菜（06-6876008），歡迎踴躍選購支持。 （臺南市政府勞工局廣告）
