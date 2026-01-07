庇護年節禮 七工場提供多元選擇

台南庇護年節禮登場，七家庇護工場推出多款年節禮盒與開運年菜。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕官田報導

台南市政府勞工局七日在官田區農會超市前廣場辦理「馬上幸福過好年─台南庇護年節禮」行銷記者會，攜手七家庇護工場推出多款精美年節禮盒與開運年菜。市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香及五大總工會代表均出席，呼籲社會大眾共同守護弱勢就業，以實際行動訂購支持，傳遞溫暖與愛。

勞工局指出，七家庇護工場推出多款年節禮盒與開運年菜，包含十二項年節商品，從主菜年菜、飯後甜點到賀卡、對聯等一應俱全，讓市民一次購足。

六道經典年菜由通過ＩＳＯ 22000及ＨＡＣＣＰ食品安全雙認證的喜憨兒台南庇護工場，以最嚴謹流程及最高規格製作，其中「珠圓玉潤慶團圓」與錦霞樓技術合作聯名推出。

此外，因應蔬食者增多，亦推出蔬食組合。即日起至二月二日止，年菜單品預購三盒九五折，五盒以上八八折。

年節禮盒的部分，展翼烘焙坊推出「金馬躍鯉禮盒」由堅果塔、花生捲、手工餅乾及濾掛咖啡組成；菩提澄園推出「澄馬成福禮盒」由香脆腰果、芝麻糖、檸檬夾心瓦芙及濾掛咖啡組成；蓮心園推出「日曬米+紫蘇梅禮盒」日曬米無農藥栽培與自然日曬，紫蘇梅為餐桌增添層次感；小品食光的「雲朵食光寶盒」內含蛋黃酥、豆塔、鳳梨酥、麻糬紅茶司康等可自行搭配；吉茂及創義庇護工場的節慶小物，有客製的萌駿福枕、絢馬招福墊、馬將軍門神對聯，提供大眾更多元的選擇。