床上散落水泥碎屑！泰男熟睡中「流彈射穿枕頭」 與死神擦身而過

泰國一名男子日前在家中睡覺時，突有2顆子彈射入臥室，其中1顆更擊中他使用的枕頭。（翻攝自Talk News Online）

泰國一名男子日前在家中睡覺時，突有2顆子彈射入臥室，其中1顆更擊中他使用的枕頭，所幸未造成人員傷亡；但男子向警方報案後，卻遲遲未收到案件進展，因此選擇將經歷在臉書上公開分享，希望能引起關注。

熟睡中2顆子彈射入屋內

據《The Thaiger》報導，1月20日下午約2時，泰國大城府邦巴因縣，31歲的男子威拉薩克（Weerasak Wichitkarnpana）因從事夜班工作，白天多半在家休息。事發當天他醒來發現床上與地板散落水泥碎屑與灰塵，循著碎片檢查後才發現臥室牆面出現破洞，房間外的窗戶玻璃也被擊破。

威拉薩克隨後在屋外發現一枚銀色彈殼，而另一枚金色彈殼竟卡在他平時當作靠枕的枕頭中，兩種不同顏色的彈殼，疑似來自不同槍枝；他表示，當時並未將頭靠在枕頭上，而是將腿放在上方，子彈幾乎擦身而過，驚險逃過一劫。

未與人結怨 對槍擊原因毫無頭緒

威拉薩克的父親表示，當時曾聽見類似玻璃破裂的巨大聲響，但未察覺異狀，直到兒子起床查看才發現情況不對；威拉薩克補充道，他們的住處距離最近的住宅區約2公里，家人之間也未與任何人結怨，對於槍擊事件發生的原因毫無頭緒。

向警方報案 遲遲未收到進展

事發後，威拉薩克向警方報案，希望能追查槍手身分，但至今未收到任何調查進展。他無奈表示，一家人現在生活在恐懼之中，擔心類似事件再度發生，只好將經歷公開，希望引起關注。

