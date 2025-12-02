床上有餅乾屑、浴池爬滿螞蟻，民眾泡湯傻眼，業者出面了。（圖／當事人提供）

高雄大社觀音山的一間檜木精油湯屋，11月30日晚上，有顧客前往該湯屋放鬆休閒，卻發現湯池周邊爬滿螞蟻、床上散落餅乾屑，電視遙控器甚至沒電可用。顧客宋小姐與友人開了三個房間，其中兩間皆出現問題，一位友人回家後還出現皮膚過敏症狀。面對顧客投訴，服務人員態度消極，僅以「不好意思」應對，引發顧客在網路發文提醒大眾，而業者事後也急忙出面道歉。

這間位於風景區內的檜木精油湯屋環境原本寬敞舒適，設有獨立衛浴以及大小兩座浴池，本應提供優質的休閒體驗。然而宋小姐與友人入住後，卻發現湯屋內有大批螞蟻遷徙，令人感到恐懼。更令人難以接受的是，床上還出現大片餅乾屑，顯示清潔工作嚴重不足。宋小姐表示，當她向櫃台反映這些問題時，服務人員的態度讓人不滿，「我就覺得太誇張啦，而且櫃台一點解釋都沒有，給我的態度就是有發現就換，沒發現就算了。」

原本預定兩小時的泡湯時間，宋小姐與友人最終只能草草結束。事發後，宋小姐在網路上發文提醒大家注意該湯屋的服務品質問題。面對顧客的投訴，業者迅速回應並承認所有疏失。業者解釋道，出問題的房間原本並不開放使用，但當天因為客人較多而臨時開放，導致清潔人員沒有徹底整理。此外，業者也提到下雨天時螞蟻會跑進室內，但坦承這些都是店家的責任。

針對類似重大疏失，業者表示會立即道歉並當場退款。目前，業者希望能與不滿的顧客取得聯繫，給予適當的補償，並承諾會改善服務品質，避免類似情況再次發生。這起事件提醒消費者在選擇泡湯場所時需多加留意，也警惕業者必須重視服務品質與顧客體驗。

