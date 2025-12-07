「床上激戰」劇痛突中斷 醫揭：包皮繫帶過短恐影響性福

包皮繫帶過短問題可能嚴重影響男性性生活品質，甚至導致性功能障礙。陳鈺昕醫師指出，許多男性在性行為過程中突然感到劇烈疼痛，可能是包皮繫帶過短所致，若不及時處理，長期下來可能喪失自信、對性生活心生恐懼。

包皮繫帶過短問題可能嚴重影響男性性生活品質，甚至導致性功能障礙。（示意圖／Pexels）

恆昕泌尿科診所醫師陳鈺昕解釋，包皮繫帶是連結包皮與龜頭的一段軟組織，位於龜頭下方，主要功能是固定龜頭，在勃起時讓包皮可以順利退後、維持陰莖的穩定度。此外，包皮繫帶內含有豐富的神經末梢與觸覺感受器，能讓刺激感更順利傳遞至龜頭，是提供性快感的重要來源之一。

包皮繫帶過短的症狀包括勃起時陰莖有拉扯或疼痛感，甚至龜頭被下拉彎曲；性交或自慰中途繫帶撕裂流血，或完事後爆痛；以及包皮無法完全後翻露出龜頭，伴隨龜頭下方不適拉扯感。陳鈺昕警告，若放任不理，任憑繫帶反覆撕裂或感染，會形成疤痕組織，使繫帶變得更短更緊。

若放任不理，任憑繫帶反覆撕裂或感染，會形成疤痕組織，使繫帶變得更短更緊。（示意圖／Pixabay）

針對包皮繫帶過短的原因，陳鈺昕表示主要有三種：先天遺傳因素、反覆包皮或龜頭發炎，以及激烈性行為導致繫帶撕裂傷。若出現勃起疼痛、性交撕裂或陰莖彎曲等問題，建議立即諮詢泌尿科醫師，尋求進一步治療。

當繫帶撕裂時，陳鈺昕建議應立即停止所有行為，避免拉扯到傷口，並採取緊急處理措施：使用生理食鹽水清潔傷口；用乾淨紗布或毛巾壓迫傷口3-5分鐘止血；塗抹抗菌藥膏並保持傷口乾燥與清潔；至少7-10天暫停性行為、自慰或其他劇烈運動，每日換藥並觀察傷口復原情況。

常見的治療方式包括繫帶延長術和繫帶切除術，前者將過短的繫帶切開後重新縫合，以延長繫帶長度。（示意圖／Pixabay）

關於治療方式，陳鈺昕指出，目前無法靠藥物或運動來延長包皮繫帶。「擦藥對輕微的包皮繫帶拉扯傷口可能有幫助，但對於結構性問題者則無效，需要尋求醫師評估是否需要手術治療。」常見的治療方式包括繫帶延長術和繫帶切除術，前者將過短的繫帶切開後重新縫合，以延長繫帶長度；後者則完全移除整段繫帶，適用於嚴重撕裂或容易反覆發炎者。

陳鈺昕提醒，手術後傷口在7-10天內會初步癒合，患者應在2-3週內避免劇烈運動或性行為，並遵從醫囑、保持清潔、按時換藥，多數可於一個月內恢復正常。

