床伴換3任「南迴搞軌」殺妻詐保…主嫌先走一步！李泰安淪唯一入獄共犯

2006年李家兄弟為詐領保險金，破壞鐵軌、蓄意謀殺弟弟李雙全越南籍的妻子陳氏紅琛，此案成為震驚全台的「南迴搞軌案」；回顧當時檢警查出，死者為李雙全第3任妻子，藉台鐵員身分設局殺妻，犯後又畏罪輕生，獨留哥哥李雙全面對漫長司法審判。法院最終認定，李泰安只是共犯，弟弟才是主謀，判13年定讞，淪全案唯一入獄的共犯。

據判決，弟弟李雙全在交通部台灣鐵路管理局運務處，花蓮運務段台東分段任職，原本在台東新站任調車員，之後再調知本車站任售票員；跟越南籍的女子陳氏紅琛於2003年6月24日結婚，隔年元旦，就投保意外險、人壽保險，2005年又投保旅行平安險。

接著，李雙全萌生製造火車出軌事故，讓妻子死亡再詐保的計畫，事前還曾在台鐵枋寮站起點11公里890 公尺海側護欄下方藏放破壞鐵軌工具並教導、演練破壞鐵軌方法，並於2006年3月17日犯下此案。

當時，檢警發現死者為李雙全的第3任妻子，加上案情不單純，展開追查，他於2006年3月23日選擇輕生，當時盛傳是「以死明志」也不少人認為是畏罪輕生，甚至在身前最後的書信中提及，稱「調查小組冤枉他」並否認犯行。

弟弟李雙全離世後，獨留同為共犯的哥哥李泰安面對漫長司法審判，案件纏訟10年，最終最高法院判於2016年判13年有期徒刑定讞。

當時法官認定，兩兄弟共謀搞軌、詐領鉅額保險金，李泰安僅涉及最後一次搞軌案，弟弟李雙全才是主謀，考量此案審理長達10年符合減刑規定，並於2016年3月25日發監執行，淪全案唯一入獄的共犯。

李泰安在獄中服刑多年，在今年5月間，因縮短刑期，從台東武陵外役監獄出獄，重獲自由，社會復歸後，回到被稱為「泰安休息站」的老家低調生活。

