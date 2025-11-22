床墊可睡一輩子？專家驚曝「10年塵蟎破千萬」還害脊椎、過敏、睡不飽…
記者許雅惠／台北報導
許多人買床墊都想著「能睡一輩子」，但臉書粉專《健康多1點》直呼千萬別這樣想！人一生有三分之一時間都躺在床上，如果只為了省幾萬元遲遲不肯換，等於天天睡在「細菌大本營」上，還讓腰椎被迫接受「酷刑級折磨」，長期下來脊椎、精神全遭殃。
粉專指出，床墊真的不能「用到壞」。裡面的彈簧、泡棉會隨時間變形、支撐力下降，導致脊椎得不到穩定支撐。不少人覺得每天越睡越累、腰酸背痛、肩頸痠麻，很可能就是床墊老化惹的禍，嚴重甚至會讓脊椎變形、姿勢走樣。
更驚人的是，床墊還是「塵蟎天堂」。我們每天掉落的皮屑和汗水通通被床墊吸收，一張床墊用10年，裡頭可能住著超過「1000萬隻」塵蟎！不只會導致過敏、皮膚癢，還可能誘發氣喘。
若床墊太老舊，結構上還會凹陷、回彈不足，讓人翻身變得困難、半夜醒來次數變多，深層睡眠完全被打亂。長期下來不只記憶力會下降，免疫力、情緒穩定度也都跟著拉警報，整天都覺得累。
至於究竟多久該換床墊？粉專則建議，一般人7至10年換一次；若是嚴重過敏、氣喘族群，最好5至7年就汰換。若床墊出現明顯凹陷、躺下就腰痛、翻身卡卡會發出聲響，那就是該換床墊的信號了。
粉專也提醒，若想延長床墊壽命，可定期翻轉、使用防蟎床罩、每週洗床單、定期吸塵除蟎，每半年把床墊搬去通風處透氣，避免潮濕發霉。
粉專最後喊話：「不要再相信『床墊能睡一輩子』！省下的不是錢，而是把自己推進細菌窩以及腰椎折磨機。你的人生有三分之一在床上，床墊其實是每天守護健康的『隱形醫生』！」
