床墊可睡一輩子？ 粉專示警「10年塵蟎破千萬」還傷脊椎

許多人買完新床墊，會希望能「睡到壞掉」、「睡一輩子」，但臉書粉專「健康多1點」示警，人一生有3分之1時間都在床上，如果選擇省下汰舊換新的幾萬元，反而會讓人每天睡在「細菌窩」和「腰椎酷刑機」，長期下來可能讓脊椎、精神都受影響。

「健康多1點」表示，床墊其實不能「睡一輩子」，由於床墊裡的彈簧或泡棉，長期壓力下會逐漸變形、失去支撐力，腰部和脊椎無法正確獲得支撐，導致有些人早上睡醒比晚上還累、長期腰痠背痛或肩頸痠麻，甚至造成脊椎變形、姿勢不良。

「健康多1點」說到，每天睡覺時人體會掉落皮屑，汗液也會被床墊吸收，形成塵蟎成長的溫床，不只會讓人過敏、皮膚癢，還可能誘發氣喘，「一張床墊平均10年下來，可能累積了超過1000萬隻塵蟎！」

「健康多1點」指出，若床墊太老舊，會容易凹陷、回彈不足，導致翻身困難、半夜醒來次數變多，甚至影響深層睡眠，一旦睡眠品質變差，久而久之會造成記憶力衰退、免疫力下降、情緒焦躁、容易疲倦等問題。

至於多久就該汰換床墊？「健康多1點」認為，一般來說建議7至10年就要換一次，如果是嚴重過敏、氣喘患者，最好5至7年就該換，要是發現床墊明顯凹陷、翻身有聲響，人躺下腰痠背痛，那更是汰舊換新的警訊。

「健康多1點」提醒，若想要延長床墊壽命，建議定期翻轉床墊，避免壓力集中在某一區，也可以使用防蟎床罩、每週清洗床單、定期用吸塵器或除蟎機清理，每半年把床墊搬到通風處透氣，避免潮濕發霉。

「健康多1點」強調，「別再相信『床墊能睡一輩子』！與其省下那幾萬元，換來的是每天睡在細菌窩＋腰椎折磨機，長期下來醫藥費、健康損耗更多」、「你一生有三分之一時間都在床上，床墊不只是家具，而是每天守護你健康的『隱形醫生』」。

