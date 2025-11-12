床墊獨立筒偷斤減兩 公平會開罰蓓爾國際
[NOWnews今日新聞] 床墊獨立筒也可以「偷斤減兩」？ 公平會今（12）日通過，蓓爾國際有限公司網站銷售「4D石墨烯天絲獨立筒御眠床墊」要價約7000元，於商品資訊標示「內材質：741顆線徑1.8mm中鋼直列式獨立筒」，但實際彈簧數量僅351顆，連標示數量的一半都不到，因此違反《公平交易法》對於不實廣告之規定，處5萬元罰鍰。
據《公平法》21條第1項規定，「事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。」
公平會表示，蓓爾國際銷售的石墨烯獨立筒床墊要價約7000元，主打有741顆線徑1.8mm中鋼直列式獨立筒，但經過調查發現實際彈簧數量僅351顆；立筒床墊之彈簧數量多寡，影響床墊之支撐性、舒適性、耐用性，係具有招徠效果且足以影響交易決定之重要事項。
公平會強調，蓓爾國際「石墨烯獨立筒床墊」商品資訊標示741顆彈簧，給予廣告受眾認知為該床墊品質優於彈簧數量較少床墊之印象，然而其實際彈簧數量僅有351顆，業已《公平法》21條第1項規定，因此開罰5萬元罰鍰，呼籲，事業刊載廣告前應確認廣告內容的真實性與正確性，以免誤踩廣告不實的地雷。
