床墊獨立筒偷斤減兩 公平會開罰蓓爾國際

以色列戰略事務部長德默爾(Ron Dermer)，同時也是加薩停火談判的首席代表，在巴勒斯坦地區人質獲釋後，宣布辭去部長職務。 德默爾是總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)的親密助手，他主導了數月密集談判，最終促成了於10月10日生效的加薩停火與人質交換協議。 自協議生效以來，哈瑪斯已釋放所有20名仍存活的人質，並交還24名遇難者遺體，另有4具遺體尚未歸還。 德默爾在11日晚間於X平台發布辭職信。信中表示，「10月7日的襲擊與其後兩年的戰爭，將影響政府如何被看待。」他說，「兩年過去，我們重創了伊朗恐怖勢力的軸心，如今已穩居優勢，將引領以色列往一個安全、繁榮與和平的時代邁進。」並形容2023年10月7日是自1948年以色列建國以來，猶太人民「最黑暗」的一天。 「我不知道未來會如何，但有一點無庸置疑，無論如何我都會繼續為猶太民族的未來盡一己之力。」德默爾在信中並未說明，他是否會繼續擔任加薩停火協議第二階段談判的首席代表。 尼坦雅胡在X平台感謝德默爾對他本人及國家的「巨大貢獻」。他並表示，「我相信你在未來一定還能做出更多貢獻」。 許多來自不同政治陣營的以色列民眾支持成立調查委

中央廣播電台 ・ 7 小時前