床太亂比較健康？英國研究揭醒來先別急著鋪床：反提供塵螨滋生環境

有些人習慣起床後立刻將床鋪好，不過英國倫敦金斯頓大學（Kingston University）一份研究指出，這個舉動反而可能讓床鋪成為「塵螨溫床」，對健康造成負面影響。相反地，起床後不立刻鋪床，能夠創造乾燥、不利塵螨生長的環境，顯著減少塵螨的數量。

根據《紐約郵報》報導，許多專家過去一直認為起床後整理床鋪，有助於改善睡眠品質、提高工作效率並緩解焦慮，不過英國倫敦金斯頓大學（Kingston University）研究卻指出，人體在睡眠期間會透過汗水和呼吸，產生濕氣與熱能，一旦起床後馬上折好棉被，水分與熱能將被鎖住，形成溫暖潮濕的環境，為塵螨滋生提供溫床。特別是冬天開暖氣、通風不良的情況下，塵螨繁殖速度將大幅增加。

塵螨是全球最常見的室內過敏原之一，這些肉眼看不見的微生物，特別喜愛溫暖潮濕的環境，例如寢具、地毯、軟墊家具等，據統計單張床墊內可能同時有多達100萬隻塵螨在活動。塵螨會引發多種健康問題，包括皮膚疾病、鼻腔刺激和嚴重的呼吸系統問題，研究指出有10%的普通人和80%的過敏患者對塵螨的排泄物及其屍體過敏。

不過專家也指出，解決方法並不是單純讓床鋪一直處於凌亂狀態，而是調整整理床鋪的時間。專家建議，起床後可以先把棉被掀開，並打開窗戶讓床鋪「透氣」至少1小時，讓睡眠時累積的水氣與熱能可以完全散發，營造塵螨難以生存的乾燥環境。萬一早上趕著上班上課，也可以回家後再整理床鋪。

專家也建議，可以每週清洗床單、每月使用吸塵器和蒸氣清潔器清潔床墊，並每半年清洗一次棉被與枕頭。

