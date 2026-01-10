床底真的有怪物？還是尋仇殺手找上門？電影《邦尼殺死他》玩弄觀眾認知 殺神邁茲米克森化身帶子狼跳進美麗奇幻世界

《邦尼殺死他》劇照（圖片來源：采昌國際多媒體）

【文／龍貓大王通信】神劇《雙面人魔》遭到腰斬已經十年，十年後的現在，《雙面人魔》主創布萊恩富勒，與主演《雙面人魔》漢尼拔醫師的邁茲米克森，終於再度合作一部新電影《邦尼殺死他》。單單是這個理由，所有因為《雙面人魔》遭砍而依舊深陷哀傷的粉絲們，都應該去看這部1/16上映的電影。但我們要介紹《邦尼殺死他》的更多有趣之處，看看這次邁茲米克森與布萊恩富勒又將帶來什麼樣的驚喜。

🍿《邦尼殺死他》DUST BUNNY

上映日期：2026/01/16

演員：邁茲米克森Mads Mikkelsen、蘇菲斯隆Sophie Sloan、雪歌妮薇佛Sigourney Weaver、大衛達斯馬齊連David Dastmalchian

分級：輔導級（15+）

片長：1 時 46 分

《邦尼殺死他》的故事是什麼？

小女孩奧蘿拉有個大困擾，她深信自己床底下有個怪物，只要雙腳踏到地板，就會被怪物吞噬。奧蘿拉的父母不相信這種童言童語，但某天夜裡，父母卻消失不見了。奧蘿拉於是找上對門鄰居（邁茲米克森飾）——她已經偷偷觀察過這個神秘的鄰居，知道他是一位怪物殺手。鄰居確實是殺手，卻是殺人的殺手，他懷疑女孩父母是因自己而死——是來殺他的仇家上錯門了。無論如何，不管是黑幫還是怪物，鄰居都要保護這個孤單的女孩……但他還不知道，真相超乎他想像。

《邦尼殺死他》劇照（圖片來源：采昌國際多媒體）

魅力一：布萊恩富勒的美麗視野

《沉默的羔羊》在前，改編相同小說的《雙面人魔》有什麼不同？一眼就能看出不同——這兩部作品的視覺風格截然不同。《沉默的羔羊》陰鬱寫實，但《雙面人魔》華麗壯觀，宛如一齣血色童話。劇中還有許多超現實的夢境橋段，讓這種混雜黑色元素的童話夢幻氣息更加浮誇。《邦尼殺死他》開場沒有太多旁白或台詞解釋它的世界觀，但布萊恩富勒的個人風格，透過佈景、妝造服飾、打光、與道具等等美術設計盡顯無遺，讓人一眼就能看出它與《雙面人魔》的關聯性。

這是布萊恩富勒親自執導的第一部長片電影，儘管他已經是有著超過20年製作影集經驗的老電視人，而且製作過大受好評的《死神有約》、《生死一點靈》、與《雙面人魔》等等影集。不過，製作一部兩小時片長電影與一季13集的影集，還是有本質上的巨大差別。但《邦尼殺死他》並沒有省略任何一絲布萊恩美學的細節，打造出一個奇幻風格與黑幫風格融合的怪異宇宙，單單是這個宇宙的諸多細節，都有值得細細推敲的美感。

這是一個宛如《捍衛任務》+《艾蜜莉的異想世界》+吉勒摩戴托羅宇宙的奇特世界。你會看到各式各樣的殺手，有中國風的舞龍殺手團、有60年代洋裝風格的神秘女子、有宛如來自東歐穿著大衣又蓄鬍的冷酷黑道。而他們會在充滿未來感的橋下酒吧聚會，身邊是無數高腳酒杯排成的酒桌；他們會在唐人街的茶餐廳用餐，蒸籠裡有兔子造型的水晶餃。這些殺手似乎來自不同時代、代表不同文化，但他們共存於一個混合元素的空間裡。這種打破風格邊際的設計，讓觀眾感覺似乎什麼事都可能發生。

《邦尼殺死他》劇照（圖片來源：采昌國際多媒體）

魅力二：幻想與真實的曖昧空間

《邦尼殺死他》確實什麼事都可能發生，這部電影的劇情刻意維持曖昧，它並沒有費心地解釋故事脈絡與設定，我們只能跟著小女孩奧蘿拉的眼神，去探索這個世界的神秘角落。而由於她是個孩子，因此，儘管她「看見」了某些場景與某些事，但觀眾對這些眼見所產生的認知，與年幼的她產生的認知，可能是截然不同的：當我們看到邁茲米克森以一擋百大殺四方，奧蘿拉「看到」的卻可能是勇者正在鬥惡龍。

也就是說，邁茲飾演的神秘鄰居（黑幫殺手）所代表的黑幫殺手導向認知，與奧蘿拉深信床下有怪物的奇幻導向認知，會在這部電影裡輪流出現，混淆觀眾的觀點。以奇幻角度的認知看來，女孩床下真的有怪物，只是大人看不到，他們不相信有怪物存在，因此拒絕承認他們看到的怪事；但從黑道角度的認知而言，女孩應該受到了嚴重的心靈創傷，導致有了妄想，而殺人怪物只不過是黑幫復仇的作為，女孩將這些現實殘酷，妄想成是怪物在作亂。

鄰居接下女孩的委託，幫她「殺怪物」，實則是回到黑道喬事，搞清楚是哪一幫要加害女孩；但對女孩來說，宣稱會幫她處理怪物的鄰居，卻明顯不相信怪物是真的，她一而再再而三地看到怪物出沒，大人們卻恍若未聞。那麼，誰才是對的？觀眾的認知會不斷地被挑戰、被質疑、然後被逆轉。女孩眼中的怪物是真的嗎？牠從地板爬出害人的作為，是不是某種現實行為的轉化呢？觀眾得到最後才會得到答案。

《邦尼殺死他》劇照（圖片來源：采昌國際多媒體）

魅力三：小女孩太有說服力了

邁茲米克森百無聊賴的表情，正默默說服觀眾他的認知才是對的：女孩瘋了，她一定遇到難以置信的傷痛才這樣。但問題是，飾演奧蘿拉的蘇菲斯隆太有說服力了。富勒選擇讓她的表情與動作無聲地解釋心境，蘇菲害怕時瞪大眼睛的神情，蘇菲好奇時扮裝跟蹤鄰居，這些一舉一動自然地流露小女孩的天真無邪，相對地也讓觀眾無法否定她的認知——怪物很可能是真的，不然她怎麼能懼怕地如此自然！

奧蘿拉年紀小，懂的不多，但她並不傻。她知道如果要解決問題，那就要請專業的來。但要如何聘請一位殺人不眨眼的殺手來殺怪物？那得有錢才行。奧蘿拉還真的搞到了錢，而且她還親自登門拜訪鄰居，向他解釋自己遇上的問題，並且回答大人鄰居的疑問。雪歌妮薇佛親自推薦蘇菲斯隆飾演這個角色，而雪歌妮果然有眼光。因為這部電影非常需要蘇菲的說服力——因為這部電影只有一個小孩，而所有大人角色都不相信怪物的存在。蘇菲恐懼的神情令人我見猶憐，也讓觀眾思索她堅信的超現實真相，也許可能是真的。

《邦尼殺死他》劇照（圖片來源：采昌國際多媒體）

魅力四：邁茲米克森的「帶子狼」形象

奧蘿拉堅信有怪物，但鄰居不相信，而且鄰居相信很快就有很多壞人會來殺他們。邁茲米克森再次展現芭蕾舞者的靈活身手，在不嚇到奧蘿拉的狀況下幹掉這些敵人，成為一位帶子狼。邁茲要如何徒手擊殺敵人？這似乎不是太難想像的畫面。但帶子狼邁茲最有趣之處，是他與奧蘿拉之間的針鋒相對。這部電影在奇幻與黑幫兩種風格擺蕩，在妄想與現實之間橫跳，而鄰居與奧蘿拉這兩個角色正各自站在不同立場，鄰居要保護奧蘿拉，但他也想告訴女孩，這一切都只是幻想，這比徒手殺人困難太多了。

當他詢問女孩怎麼認識「procure」（黑話撈錢之意）這個單字，奧蘿拉告訴他是從「每日一字」月曆學到的。鄰居當然不相信這是真的，但他也無法反駁她這是假的；當鄰居必須處理屍體，好奇的奧蘿拉問他在幹什麼，邁茲一臉無奈地不想讓她看到這麼血腥的糟糕過程，但又沒辦法馬上趕走她。這些老少過招其實都很有趣。

《邦尼殺死他》劇照（圖片來源：采昌國際多媒體）

結論

《邦尼殺死他》不是能媲美提姆波頓或吉勒摩戴托羅作品的神作，但這只是布萊恩富勒的第一部電影。事實上，《邦尼殺死他》反倒顯示了，這位因為奇詭創意而屢次被電視台叫停計畫的電影製作人，也許在長片電影更能發揮他的創意。《邦尼殺死他》有諸多精美的實景佈景與道具，墊足了這個奇幻世界的真實性。而富勒也確實在兩小時內不斷地玩弄觀眾的認知，即便你早一步知道謎底，也會想繼續看下去，看結局會以什麼樣的驚奇形式成真。《邦尼殺死他》只是一個開始，這已經是個令人期待的開始了。

《邦尼殺死他》將在1/16全台上映。

