床底驚現黃金耳環！溪湖清潔隊暖心送回阿嬤手中

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】春節將近，家家戶戶忙著大掃除，溪湖鎮清潔隊今（12）日在清運大型廢棄家具時，意外撿到一對黃金耳環，立刻物歸原主，讓80多歲的阿嬤喜極而泣。溪湖鎮公所也提醒民眾，春節將至，許多人會在家進行大掃除，清運大型廢棄家具前，務必仔細檢查是否有遺漏貴重物品，以免造成遺憾。

今（12日）上午八點多，溪湖鎮公所清潔隊的隊員們如往常一樣，前往彰水路四段576巷進行大型廢棄傢具清運勤務。當他們搬起一張看起來已經用了多年的老床時，突然從床底掉出一個小盒子。隊員好奇地打開一看，裡面竟是一對金光閃閃、重約2錢的黃金耳環。

隊員立刻意識到這是失主的重要物品，毫不猶豫地折返，把耳環送回給失主。原來，失主是一位80多歲的阿嬤，她笑著說自己早已忘了這對耳環藏在床底多年，完全沒想到清潔隊員會這麼細心。看到耳環回到自己手上，阿嬤忍不住激動地連聲道謝，眼角也泛起了淚光。

溪湖鎮長何炳樺表示，公所將表揚這群拾金不昧的清潔隊員，讚許他們不只是在做清運工作，更守護了社區的正向力量。他提醒民眾，春節前做大掃除、除舊布新時，別忘了仔細檢查家中廢棄家具，避免將貴重物品不小心丟掉。

何炳樺也說，像這樣的小插曲，雖然簡單，但卻能溫暖人心。清潔隊員的認真與誠實，不只幫助阿嬤找回珍貴物品，也讓社區感受到彼此關懷的力量。