床戰閨蜜尪性愛片外流！45歲女星「最新現狀」曝光 凍齡美貌震撼全網

港星姚子羚7年前遭爆床戰閨蜜蔡宛珊老公楊偉文，流出親密床照與性愛影片，隨後男方又被踢爆還有一個二奶與小三。對此，姚子羚第一時間召開記者會澄清，強調楊偉文當時已和妻子蔡宛珊分居2年，對於床照外流，她表示是在不知情狀況下被偷拍，甚至高喊自己是「受害者」，並嚴正否認自己是性愛影片中的女主角，錯綜複雜的不倫戀引起全港熱議。

姚子羚出席見面會。（圖／翻攝自IG＠​tvbjadepower）

時隔多年，姚子羚搖身一變成了TVB當家花旦，45歲依舊保養得宜，被圈內譽為「凍齡女神」。根據《香港01》報導，姚子羚與朱敏瀚近來在馬來西亞舉辦見面會，一亮相瞬間成為全場焦點，影片中，姚子羚以及肩短髮亮相，身穿藍色掛脖洋裝，大方露出迷人肩線與光滑美背，被網友大讚越來越有韻味，直呼：「比剛出道還漂亮」、「根本凍齡」。

45歲姚子羚保養得宜。（圖／翻攝自姚子羚IG）

姚子羚外型亮眼，感情路卻非常坎坷，她對戀情向來態度坦蕩，過去交往對象包含身家上億的富家公子鄭子邦、蔡宛珊老公楊偉文、夜店老闆Patrick Cheong，不過戀情最後都無疾而終。近期她則傳出與星二代徐偉棟互動密切，疑似譜出姊弟戀，對此，姚子羚也公開稱讚對方個性單純，態度一如既往坦蕩。

