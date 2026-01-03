床照曝光！陸網美自爆「睡完所有頂流」 7男星急發聲

中國網美司曉迪痛批兩名男星在交往期間多次出軌。（圖／翻攝自李汶翰、秦霄賢微博）





中國網美司曉迪於社群平台拋下震撼彈，狂言宣稱「姐30了，所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺憾」。文章一出隨即引發轟動，司曉迪更痛批兩名男星在交往期間多次出軌！

司曉迪曾在微博上PO出疑似與鹿晗的床照，並表示，「我最想要的就是你可以幸福，我也最愛最愛你」，不過近期她分享，「說實話，黃明昊是我遇到鹿晗以外，第二個可以放心睡的男人。」

司曉迪公開疑似與鹿晗的床照。（圖／翻攝自司曉迪微博）

司曉迪也自曝與吳亦凡的結識經過，表示最初並未覺得對方帥氣，但後來因對方貼心餵水、撐傘散步，甚至邀請她與母親吃飯等舉動而被打動，形容吳亦凡是「最亮的那顆心」。此外，她點名范丞丞是青春時期唯一喜歡的男孩，兩人多年維持朋友關係；又把檀健次稱作「螺螄粉王子」，讚對方是「值得追的明星」，並公開疑似對話截圖，內容包括「睡醒了嗎」、「剛好醒了」等親暱互動，甚至提到男方衣服留在她家等細節。

另外，司曉迪也憤怒點名秦霄賢、李汶翰，指控兩人多次出軌，甚至對她進行PUA（精神控制），讓她猶如「被關在牢籠的小鳥」。她強調，此次選擇公開兩人惡行，是因為與其他前任男星大多相處都不錯、值得粉絲支持。

7名男星集體發嚴正聲明

對此，目前鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新、黃明昊、王安宇、周奇都透過微博發出嚴正聲明，表示針對不實消息已取證，並呼籲大家不造謠、信謠、傳謠。



