「床被你搖垮！」尪出軌學校女職員 正宮校門怒貼「情色對話紀錄」開撕
中國四川德陽城市軌道運輸職業學院近日爆出一起醜聞，一名校內教職員工遭妻子檢舉，跟後勤部處長鄢女發生不正當男女關係，妻子還在校門口擺放海報，指出後勤部處長是「小三專業戶」，事件引發熱議。對此，校方指出，鄢女現已離職，已成立專案調查小組，正在進一步確認事件真實性。
正宮校門口開撕！控「小三專業戶」
綜合陸媒報導，中國四川德陽城市軌道運輸職業學院校門口，近日出現一張立牌，正宮列出5點指控學校的後勤部處長鄢女是「小三專業戶」，第一點指出「喜歡牽我老公的手，自己家裡男人的手牽不得，就要牽我男人的」。
正宮在第二點寫下，「兩個婚外情狗男女，經常在校門口約會，彼此溝通夫妻生活細節，內容不堪入目」，鄢女孩說過，「床給你搖垮，地上墊兩個枕頭繼續整」。最後一點則是，正宮指控鄢女濫用職權、中飽私囊，靠著處長權力大、經驗豐富，就教正宮的老公如何低價招標，並於供貨時使用便宜材料，以及私下消費後，向公司報公帳、貪學校回扣，存在貪腐違紀的行為。
第四點為鄢女慫恿正宮丈夫離婚，且不要小孩，而她自己也會去離婚不要小孩。正宮痛批，「兩個人要雙宿雙飛，真是道德敗壞、不知廉恥、枉為人師、垃圾」。正宮在最後一點表示，「本人為實名檢舉，若各位同仁還有更多材料，均可向我提供」。
女師涉貪腐？校方證實已離職
事件爆發後引發網友熱議，不少人傻眼表示，「如果屬實的話，婚內糾紛事小，貪腐事大，性質很嚴重了」、「檢舉人指名道姓說丈夫與鄢某某有不正當關係，這事兒屬於私德範疇，校方管不了太多，但利用職務便利侵占項目資源如果查實，那就是違紀違法」、「檢舉人在校門口拉橫幅發傳單也是夠無奈，走正規管道無果才鬧大。希望專案組獨立公正查，有貪必究無貪闢謠，給大眾一個明白交代」。
對此，11日校方發布聲明，表示鄢女於2024年8月20日透過公開招聘入職，擔任校內後勤保障處的普通職員，目前鄢女已於5月25日因身體不適提出離職申請，並於29日正式離職。另外，關於鄢女利用職務之便干預招標，校內已成立專案調查組，目前正在進一步查證中。
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