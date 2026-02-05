床頭吵節目道歉！佳娜第一次說「對不起」！撒基努自責是畜生

四季線上／綜合報導

婚姻是一場修煉，夫妻吵架在所難免，但爭執過後該如何恢復日常生活？TVBS節目《11點熱吵店》邀來4對夫妻，進行「對不起，不該跟你吵這架」，在過年前化解心結。其中撒基努對自己不顧老婆辛苦執意討愛愛，自責自己跟畜生一樣。而曾經裝傻稱母語烏克蘭語中沒有道歉字眼的佳娜，則是生平第一次對祖雄說：「對不起！」

祖雄與佳娜相差12歲，生活存在不少觀念落差。佳娜婚前即和祖雄協定不能打罵小孩，不料有次午覺醒來，睜眼見到祖雄正在拍打女兒雙手，佳娜護女心切，瞬間斷掉理智線，邊痛哭邊怒罵：「你怎麼可以打我的寶貝！」事後得知女兒當時正在玩電線，祖雄情急下才拍打阻止，對於自己誤會祖雄，佳娜終於在婚後首度對另一半說：「對不起！」。但佳娜在節目正要道歉時卻語出驚人，竟佯稱自己的母語沒有「對不起」語彙，嘴硬個性讓其他來賓無不嘖嘖稱奇。而祖雄也為了曾在佳娜上傳他睡覺醜照後，脫口轟佳娜「幼稚、不懂愛」，事後回想懊惱至極，特地送上按摩券陪罪。

撒基努（右）反省沒體諒老婆Maya工作辛勞／照片：TVBS提供



老婆工作太辛苦拒愛愛 撒基努自責自己像畜牲

撒基努也在《11點熱吵店》中向老婆Maya道歉，他先前埋怨Maya總藉口好累，拒絕他求歡，Maya為了安撫撒基努，甚至允諾：「你如果真的很需要，可以付費去找外面的！」撒基努後來陪著老婆外出工作，赫然察覺Maya每天光走路就走上1萬步，才體會老婆每次下班，都是心力交瘁回到家，撒基努自責：「我就像畜生一樣，只會用下半身思考。」Maya也趁機抱怨老公飲酒沒節制，有一次還是接到醫院通知，才知道老公又喝到不省人事。那次Maya氣急敗壞，直接對著撒基努說：「乾脆喝多一點，趕快去投胎！」對於自己話說太重，Maya鄭重向撒基努道歉，但仍希望老公能控制飲酒。

香蕉（左）在度蜜月責罵老婆Timmy沒用／照片：TVBS提供



另外，香蕉則懊悔對老婆Timmy口出惡言，原因是Timmy規劃泰國郊區蜜月旅行，卻因通訊中斷差點讓兩人身陷險境，他沿路罵老婆沒用、毀了甜蜜回憶，事後回想覺得自己太過分。林舒語因買機票和老公則蒲產生口角，氣到黃體破裂，造成體內出血，躺在醫院整整3個月，則蒲後怕直言差點沒了老婆，在節目念出真摯反省信，對林舒語鄭重道歉。到底這場夫妻「道歉大會」還會爆出多麼令人意外的秘辛？精彩節目都在晚間11點TVBS歡樂台《11點熱吵店》。

則蒲（左）誠摯向林舒語說對不起／照片：TVBS提供

