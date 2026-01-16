序介設計：家的雙城記 坐擁心之所嚮的理想居宅設計

【撰文｜王程瀚、圖片提供｜序介室內裝修設計有限公司】

人生有時候可能上演一段奇妙的重逢故事，當記憶裡熟悉的設計語彙，再次與嶄新的生活階段邂逅，那種安心，是遠距離也無法淡化的情感。屋主一家與序介設計的相遇，直接造就第二次的密切合作：從台北到高雄，雖然是相隔南北之遙的兩座城市，但信任，始終作為一座堅實的橋梁將人與人之間緊密連結起來。

空間要溫柔 也要實用的貼近生活

新宅鄰近高雄港，室內面積僅26坪，卻盛裝著一家四口對未來生活的所有想像。男主人從事航運業，長年奔波在世界不同國家之間，女主人則專心在家照顧兩位年幼的孩子，同時也持續進行她最喜愛的花藝與翻糖蛋糕創作。這份對美學細節的敏銳與熱情，成為全案設計中最動人的靈感來源，所以她盼望的是一處可以自由創作、陪伴孩子、舒適度日的環境，而非刻意展示的實品屋風樣貌。

設計從玄關處懸掛的一幅牡丹花畫作拉開序幕，這是設計師特別安排用以化解穿堂煞禁忌，同時在視覺上成為出入口動線的緩衝。為了讓畫作不顯突兀，設計師特意選用純白色造型線板為背景襯托，搭配畫框玫瑰金收邊，既隱含東方寓意，也悄然融合歐美氣質，像是家中某種介於傳統與現代之間的情緒象徵，並清楚揭示接下來即將導入的風格特色。

美學與效能的並行不悖 屋主個性與居家樣貌的相互成就

本案擁有清晰的格局規劃，那便是以客廳為中心向外延伸。無論是女主人的手作時間、孩子們的遊戲與作業，或是家人之間的互動對話，都圍繞著餐桌展開。設計師以長型吧台取代傳統餐桌，檯面為石英石製成，具備耐刮、防滑、抗熱的特點，成為全體家庭成員共享創作與用餐的多功能平台，兼具使用與美感的溫柔平衡。

收納機能則依家庭成員的使用習慣進行細緻調整，女主人表示，她最擔憂的是櫃子一多，空間就顯得擁擠壓迫，但又希望能夠強化收納功能，因此設計師運用統一色調的系統櫃與古典門片，輔以輕巧線條與茶鏡點綴，不刻意強調，卻恰如其分顯現優雅質感。此外，也特別針對部分區域設置低矮櫃體，方便孩子輕鬆拿取自己的物品。餐桌後方的黑玻璃酒櫃內裡陳列著男主人珍藏自世界各地的美酒，乍看之下並無特別之處，但開燈後則叫人霎時眼前為之一亮，甚至驚嘆出聲，巧妙配置悄然彰顯男主人內斂沉穩、豪邁大器的性格，其收藏品味之高亦無庸置疑。

值得一提的是，客廳沙發牆特別懸掛了一幅以女主人的Hermès絲巾裱框而成的藝術品，一舉成為公領域的視覺亮點，不著痕跡地彰顯出本案低調奢華的氛圍與獨特氣質，也同步映照出女主人對美感的非凡堅持。

恰到好處的設計 落實在看不見的地方

此外，設計過程中最具挑戰的部分，無疑是在不違反風水學理的前提下，兼顧美感與格局比例。從玄關方向、走廊門片到財位位置，設計師與屋主反覆討論每一處細節，致力於讓傳統概念自然地融入現代居家空間之中。例如走廊處的夾金沙玻璃門，不僅分隔出公私領域，也保留氣流與視線的通透；抑或是主臥室延續公領域的色調，簡化線條與材質，衣櫃採用無把手門片隱藏視覺重量，且藉由恰到好處的留白，令這裡純粹只作休息之所。孩子房則讓色彩與童趣自由並行，粉紫與藍灰是他們自己的選擇，如同人生初啟時的彩色記號。

全室沒有過度華麗的裝飾，但每一個角落都蘊含著家的溫暖。女主人直言自己最喜歡的是當每次做蛋糕與花藝時，孩子們就在身邊畫畫、玩耍，不用分隔兩處，無須切割時間；當朋友來訪時，客廳順理成章的化身社交聚點；夜晚時分，一家四口窩在沙發上談天說地，這些瑣碎行為慢慢拼湊成她夢想中的美好畫面，也讓人領悟，生活，原來不必誇飾張揚也能過得很好；就讓歲月在這間港邊居所裡，緩緩流動，留下屬於一家人的日日小確幸。

