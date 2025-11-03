底價500萬 遠航欠債逾億 首拍2客機

遠航欠款逾億，名下兩架客機將於十一日首拍，起標底價為五百萬元。（記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟∕台北報導

法務部行政執行署台北分署三日宣布，因遠東航空公司積欠逾億元費用，將於十一月十一日上午十一時，於台北分署首次公開拍賣其名下查封的兩架客機。台北分署指出，此舉是為追討遠航自民國一０八年起積欠交通部民用航空局台北國際航空站的機場服務費等款項，單架客機拍賣底價僅新台幣五百萬元。

台北分署發布新聞稿說明，遠東航空股份有限公司自民國一０八年起，開始積欠台北國際航空站的出境航空旅客機場服務費及其他相關費用，總金額已超過新台幣一億元。為貫徹國家公權力並確保債權回收，台北分署依法查封遠航名下航空器，並決定舉行公開拍賣程序以追繳欠款。

此次拍賣為首度執行，標的物為遠航旗下的客機。台北分署表示，拍賣底價訂為新台幣五百萬元，新聞稿中還形容「相當於用一輛豪華休旅車的價錢，就有機會把一架飛機牽回家」，強調其稀有性與吸引力。

台北分署認為，航空器屬於特殊且具高度話題性的拍賣標的，對於航空產業業者，或是尋求特殊投資標的的民眾而言，均是千載難逢的機會，鼓勵有興趣者把握。

台北分署公告，有意參與競標的民眾或法人，可選擇現場投標或通訊投標。現場投標者須於拍賣當日攜帶身分證件，並填妥投標書及檢附保證金，至台北分署四樓拍賣室參與競標。詳細拍賣物件資訊及投標規定，可至台北分署官網查詢或於上班時間致電洽詢。